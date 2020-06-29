创米发布智慧门联动全屋智能：预售价 3999 元

6 月 29 日消息，创米科技创米发布小白智慧门 H1，7 月初，创米科技将开启小白智能门 H1 众筹，预售价 3999 元，日常零售价 4999 元。自此，创米科技结合看护安全、用电安全和数据安全三大板块的基础上，补齐了入户安全产品系列，正式发力 “全屋安全”解决方案。

据介绍，小白智慧门耗费近 15 个月研发周期，集合了创米科技 28 项产品专利。外形和材质上，它采用了拉丝转印和珍珠烤漆工艺。门体结构仿照高架桥斜拉固定结构，内置钢筋铁骨以及门体内填充的消音蜂窝板，同时搭载 10 英寸超大高清液晶屏一体化嵌入。

小白智慧门 H1 配备了高清大广角摄像头，支持红外夜视，并搭载人机交互感应系统。当有人靠近时，10 英寸的大屏幕将随机亮起，随时查看门外情况。出门前还会自动提醒实时天气，回家进门时还将收获语音欢迎。此外，由于门体安装了 PIR 人体红外检测，如果感应到有人长时间在门口逗留，系统会自动录制视频并推送到手机 App 报警。

门锁部分，小白智慧门 H1 采用了瑞典 FPC 指纹传感器，像素点阵 1.5 倍于主流指纹传感器，指纹识别通过率可达 99.7%。产品采用了意法半导体主芯片，针对贴膜攻击等非法开启手段实现了算法优化。特殊的电磁防护设计可大幅降低了电磁辐射的影响，以应对特斯拉线圈、小黑盒等攻击。

此外，小白智慧门 H1 提供了多种供电保障系统，采用专用的 86 盒转换可以直接接通市电，同时配备可拆卸供电模块，即大容量 16000mAh 大容量锂电池和 2000mAh 备用锂电池，搭配低功耗设计，最长待机时间可达 240 天。

小白智慧门 H1 可通过米家 App 实现和家庭其他电器设备例如电视、扫地机器人、空气净化器、智能摄像头、开关、插座等产品互联形成协同效应，从而构建创米的智能家居生态体系。

发布会上，创米科技还与永康千赞智能科技达成了智慧门项目的深度战略合作。创米科技 CEO 李建新在发布会上提到，创米的目标不仅仅是生态链体系内部，而是投身于更大的市场竞争，“我们希望做成智能家居的微生态，例如在平台层面，我们会采取云对云的方式对接各大平台，然后在我们的微生态里形成一个很好的运转，同时外部还能和其他平台进行打通。”李建新谈到，未来，智能家居细分场景将持续爆发，尤其是围绕安全需求的单品与系统，将会更具挑战性、前瞻性与突破性。