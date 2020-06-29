宁德时代锂离子电池实验室已破土动工，致力于下一代电池研发

6 月 29 日消息，据国外媒体报道，日前，深交所上市公司、锂离子电池制造商宁德时代（CATL）位于福建宁德的锂离子电池实验室——21C 实验室正式破土动工。

该实验室占地约 18 公顷（270 亩），总投资为 33 亿元，建设周期为五年（2019 年至 2023 年），预计于 2021 年年底投入使用，5 年内将吸引数千名专家和人才，重点研究下一代电池和新能源转换系统。

21C 实验室不仅研发先进的金属锂电池、全固态电池和钠离子电池，还致力于其技术的商业应用，比如，开发锂离子电池可靠性模型和无损检测技术。

作为世界领先的电动汽车电池制造商，宁德时代因与特斯拉达成协议而受到广泛关注。今年 2 月，宁德时代和特斯拉签署了一份为期两年（从 2020 年 7 月至 2022 年 6 月）的合同。根据合同，该公司将为特斯拉上海工厂生产的 Model 3 供应电池。

此外，据悉，宁德时代正与特斯拉合作生产百万英里电池。本月初，该公司董事长兼创始人曾毓群表示，该公司已经准备好生产其百万英里电池。

曾毓群透露，这种新电池可持续运行 16 年，并且可使电动汽车持续行驶 124 万英里（约合 200 万公里）。

此前，外媒报道称，这一新电池将会首先在中国推出，外媒认为这是因为特斯拉计划在中国推出一款采用新的成本更低、寿命更长电池的 Model 3。

此外，据外媒报道，特斯拉预计将在 “电池日”活动上公布百万英里电池的细节。据悉，特斯拉的 “电池日”活动暂定于 9 月 15 日举办。

宁德时代成立于 2011 年，总部位于福建宁德。该公司专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供解决方案。