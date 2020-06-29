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明天发布，Realme C11 售价曝光：首发 Helio G35 处理器，约 898 元起

2020/6/29 18:19:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 29 日消息 昨天，印尼 Lazada 网站上公布了即将上市的 Realme C11 的官方渲染图和配置，该机将于明天发布，现在外媒 playfuldroid 又获得了该机的官方售价信息。

报道称，Realme C11 将有两种不同的内存配置，其中 2GB+32GB 机型的售价将为 179.9 万印尼盾（约 898 元），而 3GB+32GB 配置的机型售价为 189.9 万印尼盾（约 948 元）。

配置方面，Realme C11 将配备一块 6.5 英寸的 LCD 显示屏，提供 HD + 分辨率，采用水滴屏设计，前置一颗 500 万像素的自拍摄像头。

在设备的背面，左上角会有一个方形的摄像头模块，内含双摄像头和 LED 闪光灯。后置摄像头包括一个 1300 万像素的主摄像头和一个 200 万像素的深度传感器。

此外，Realme C11 将首发最新的联发科 Helio G35 SoC，据悉即将推出的红米 9C 也将搭载该处理器 。Realme C11 还将配备一个巨大的 5000mAh 电池，提供两种不同的配色，包括薄荷绿和辣椒灰。

IT之家了解到，根据 Realme 的说法，在全球范围内，Realme C 系列用户数已经超过 1300 万。

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