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联想 YOGA 14s 锐龙 R7 版将于 7 月 7 日开启预售，4999 元

2020/6/29 20:38:31来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月29日消息  据网友投递，联想 YOGA 14s R7 版即将开放预售。联想官方今日发布公告称 YOGA 14s R7 版将于 7 月 7 日开启预售，7 月 15 日正式开售，定金 200 元。而社群 Z 码用户可于 7 月 6 日进行登记，且在7 月 7 日完成付款即可。此次预售活动价格不变，仍是首发价4999 元

IT之家了解到，今年 4 月底，联想 YOGA 微博公布了 YOGA 14s 锐龙版的价格，R7 4800U/16G/512G 首发价 4999 元，原定于 5 月 11 日公开预售，5 月 16 日公开发售。但因物料供应 / 产能不足一直延期至今。

此外，联想笔记本销售 @大大乖儿上周曾在微博预告了该次预售活动，但并没有给出任何信息。此次公告由联想社群工作人员发布，详细信息明日公开。

配置方面，联想 YOGA 14s 锐龙版搭载了 AMD 最新的 R7 4800U 处理器，8 核 16 线程，Zen 2 架构，7nm 工艺，核显为 Vega8，辅以一块 14 英寸 100% sRGB 色域 300nit 亮度的 1080P 显示屏，配备 16GB 内存和 512GB SSD，支持 ALS 光感亮度自动调节，拥有全功能 USB-C 接口，标配全新迷你三段式 65W 充电器。

▲ 图源 @联想 YOGA 官方微博

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关键词：联想YOGA 14s

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