前 Windows 高管：苹果基于 ARM 的 Mac 将成为 “终极开发者 PC”

IT之家 6 月 29 日消息 前微软 Windows 主管 Steven Sinofsky 认为，新的基于 Arm 的苹果 Mac 将成为 “终极开发者 PC”。

根据 Sinofsky 的说法，苹果转向 Arm 是英特尔的丧钟，也可能是 Windows 的丧钟，基于 Arm 的 Mac 将成为软件开发者的首选平台。

“两年后，将只有 Arm 硬件，四年后英特尔将成为古老的回忆。生态系统将翻天覆地，而 Mac 将成为终极的开发者 PC。iPad 将被用于越来越多的‘工作’。”Sinofsky 在 Twitter 上发表了一篇文章，并转发了知名开发者 Steve Troughton-Smith 关于基于 Arm 的 Mac 的评论。

Troughton-Smith 提出了苹果的 macOS 笔记本电脑和台式机缺乏触屏支持的问题。随着向 Arm 的过渡，苹果是否会推出带有触摸屏的 MacBook 或 iMac 是个未知数。

Sinofsky 认为 mac 电脑应该具有触摸功能，当然，Sinofsky 之所以会这样认为，因为他曾负责基于 Arm PC 的 Windows 7、Windows 8 和 Windows RT，这些都是首批实现触屏交互的 Windows 版本。

“很简单，我们看到的是历史上一段时间内最卓越的产品工程，”Sinofsky 在谈到苹果 Mac 向 Arm 过渡时说。

Sinofsky 认为，苹果的不同之处在于，它对科技的未来有自己的观点。“苹果是一家有观点的公司，当观点与人们喜爱的伟大产品相一致时，它就会成为一股不可阻挡的力量。”

他还用微软和苹果在 macOS 和 Windows 上向开发者过渡到 64 位应用的不同做法，来说明苹果拖动行业发生重大变革的独特能力。

“即使在今天，Office 也会默认安装 32 位产品，并推荐使用。我们的团队在 2003 年就做出了这样的选择，现在依然如此。”Sinofsky 指出。“苹果在 2017 年就开始要求使用 64 位应用。两年后，不再支持 32 位应用。苹果模式的一个重要部分是‘无所畏惧’。”

IT之家了解到，Sinofsky 于 2012 年底离开微软，是在微软发布 Windows 8 几周后，也是微软发布 Surface RT 后不久，Surface RT 是微软对苹果 iPad 的第一个回应。自从离开微软后，Sinofsky 写了大量关于 iPhone 和 iPad 的文章，以及对微软 Windows 业务的影响与软件开发商的关系。