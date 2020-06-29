Rosetta 2 影响有多大？搭载 A12Z 的苹果 Mac Mini 跑分出炉：单核 811，多核 2781

IT之家 6 月 29 日消息 目前已有开发者收到苹果的 “开发者过渡套件”，也就是搭载 A12Z 的苹果 Mac Mini。虽然苹果的条款禁止开发者在该设备上运行基准测试，但总有任性的开发者不以为然。

目前搭载 A12Z 的苹果 Mac Mini 的 Geekbench 跑分已经出现，单核和多核平均成绩分别为 811 分和 2781 分。要知道，这是通过苹果的 “翻译层”Rosetta 2 运行的，所以对性能的影响是可以预期的。

IT之家了解到，Rosetta 2 是 macOS Big Sur 中内置的模拟器，可以使 ARM Mac 运行旧的 Intel x86_64 架构应用程序。Rosetta 2 本质上将为英特尔处理器编写的指令 “翻译”为苹果芯片可以理解的命令，开发人员无需对其旧应用程序进行任何更改。

此外，苹果似乎还将这款 Mac mini 中的 A12Z 芯片的主频略微调低至 2.4GHz，最新的 iPad Pro 机型中搭载的 A12Z 芯片的主频则接近 2.5GHz。

作为对比，采用 A12Z 芯片的 iPad Pro 机型的单核和多核平均成绩分别为 1118 分和 4625 分。当然，这是基于 ARM 架构的原生性能。

不过有网友指出，上述跑分中Mac mini只使用了A12Z 八核中的四核，因此这个跑分参考意义不大。