微软暂停在全球 Facebook 和 Instagram 平台上投放广告

北京时间 6 月 30 日凌晨消息，据外媒报道，微软已于 5 月暂停在美国 Facebook 及其图片共享社交平台 Instagram 上投放广告，而最近又将停止投放广告的范围扩大到了全球。

与最近抵制 Facebook 的许多广告主不同，微软关心的是其广告显示的位置，而不是 Facebook 的政策。但无论如何，此举都意味着又有一个大广告主停止在 Facebook 上投放广告。

微软首席营销官克里斯 · 卡波塞拉（Chris Capossela）表示：“在 5 月份，我们出于担忧而暂停在美国 Facebook/Instagram 平台上的所有媒体支出。随后，我们暂停了在全球 Facebook/Instagram 平台上的所有支出。”

卡波塞拉并未具体说明微软反对其广告旁边出现什么内容，但指出 “不适当内容”的例子包括 “仇恨言论、色情、恐怖内容等”。他表示微软一直在与 Facebook 和 Instagram 的领导层联系，讨论 Facebook 需要做些什么，才能让微软重新在其平台上投放广告。他表示：“我们恢复媒体支出的时间表取决于对方的积极行动，但我预计此次暂停投放广告的时间将持续到 8 月。”

微软拒绝进一步就此置评。

卡波塞拉明确表示，微软不会参与更大规模的抵制行动。他表示：“经验告诉我们，要实现长期的真正改变，最有效的手段是通过与媒体合作伙伴进行直接对话，以及采取暂停营销支出等有意义的行动。经验还告诉我们，宣传媒体消费战略无助于客户、媒体合作伙伴或微软本身宣传我们的媒体支出策略，而是应该直接与合作伙伴携手带来积极的变化。”

出于类似的担忧，微软此前也曾暂停在谷歌 YouTube 视频平台上投放广告，但后来又恢复了。