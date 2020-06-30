印度全面封禁 Tiktok、微信、QQ、微博等 59 款中国应用

IT之家6月30日消息 外媒9to5 Mac报道，印度政府今天宣布限制该国使用一些中国的移动应用程序。为响应安全和隐私问题，印度不再提供59款流行的中国应用程序和服务，包括TikTok、微信和微博、QQ等。

今日印度报导了印度政府的正式公告：

“信息技术部根据《信息技术法》第69A条的规定，援引了《2009年信息技术（阻止公众访问信息的程序和保障措施）规则》的有关规定，并考虑到威胁的紧急性，他们决定屏蔽59款应用，因为它们从事的活动不利于印度的主权和完整，印度防御，国家安全和公共秩序。”

印度政府还补充说，除了自己的研究和发现之外，它还从“许多”相关公民那里收到了关于这些应用程序的信息。看来，被禁止服务的应用程序和网站版本都会被阻止。

印度政府已决定禁止在支持移动和非支持互联网的设备中使用这些应用程序。

这将对一些最流行的中国应用（如TikTok）造成巨大的打击。IT之家了解到，今年早些时候，TikTok已经到了20亿次下载。值得注意的是，其中超过四分之一（6.11亿次）来自印度。

列表中其他受到封禁的应用程序包括微信、微博和QQ应用家族。

这是印度已禁止的59款中国应用的完整列表：