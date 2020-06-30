微信拍一拍太烦人！告诉你真正好玩的微信彩蛋

前几天上线的微信 “拍一拍”，瞬间就被大伙玩嗨了。一时间，拍自己的，拍同事的，拍老板的……，这其中当然也不乏有拍领导翻车的。比方说下面这位，据说转眼间就把自己的工作“拍”没了……

网上流传的 “拍领导翻车”截图……

好吧，拍了好几天，是不是也有点拍疲劳了？来吧，今天小编就给大家再介绍几款微信里的彩蛋玩法，同样十分有趣！

1. 群通知确认

微信支持群公告，但…… 怎样知道别人是否已经读过了呢？钉钉里有一项通知已读功能，可以满足这一要求，但…… 人家毕竟是友商么！这么直接抄作业显然有失绿老大风度。

新增加的群公告确认

其实新版微信的 “群待办”功能，可以说是钉钉已读提醒的一个翻版。使用前群主先写好一段公告（群详细页面），发布后就会在自己手机的公告下方，发现一个 “设为群待办”按钮。点击这个按钮后，所有群成员都会在自己手机的群页面左下角，看到一个 “群公告”按钮，点击左侧显示公告，点击右侧完成上报。

当你点击右侧的“完成”按钮后，聊天面板会首先弹出一个 “XXX 完成了群公告 “的提示，同时左下角也会变成当前已查看公告的人数统计。利用这项功能，群主就能轻松知道究竟有多少人阅读这篇公告了。

2. 视频号正式开通

视频号出现已经很长时间了，但一直都是邀请制。如果你已经升级到最新版微信，就会在视频号的右上角区域，发现一处新增加的 “头像”图标。

点击头像，会进入视频号的发布页面，如果你是第一次发布，还会先打开一个 “创建视频号”页面。这个页面比较简单，只有视频号名称、简介、地区信息几个简单的条目。没有兴趣范围，也无需身份认证，提交秒过，比起其他同类型平台要简单一些。

视频号正式开通了

编辑界面类似之前的视频动态，但时间要长很多，最长 1 分钟。编辑界面比较简单，包括视频剪辑、音乐添加、标题添加、表情添加四大功能。为了配合长视频，下方还提供了一个“分段拍摄”模式，用以记录分镜头。

视频编辑界面

新增加的 “分段拍摄 ”

除此之外，视频号本身也做了一部分优化，比方说上方增加了 “关注”、 “朋友”两个栏目。每个视频下方还有 “关注”、 “分享”、“点赞”等功能。尽管依旧带着浓浓的微信味，但已经和其他平台很接近了。

新增加的 “关注 ”与“转发”

3. 让别人 @你掉星星

有些表情可以激活屏幕特效，其实我们还能更进一步，让别人 @自己时自动掉特效。这个玩法其实并不复杂，就是将特效代码填写到你的群昵称里（比如 “Mi Manchi”）。这样，当别人在群里再 @你时，满屏的小星星就可以让你闪亮登场了！

看看是不是很亮眼~

4. 会长大的 “表情”

这个玩法是小编偶然间发现的，在某个无聊的日子，我无聊地在自己的个人签名里加了几片无聊的草（emoji 表情）。几天后发现，这草竟竟竟…… 然自己长大了。难道是某天自己手贱把草改了？默默地又改了一次，结果…… 草又长大了！算了，这回应该不是 RP 问题了，大家直接看对比图吧。

小草的 “一生 “

写在最后

总体来说，除了第一条 “群公告提醒 ”略有实用价值外，其余的又是一些“无聊透顶”的变化。而且…… 照例，这些变化依旧没写到更新列表里。当然现实中很多小伙伴倒是挺吃微信”这一口 “，毕竟挖彩蛋也算是心灵的一次陶冶，闲来挖挖也别有一番风味！