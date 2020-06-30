美股收盘全线大涨：拼多多、哔哩哔哩涨超 2%，特斯拉股价重回 1000 美元上方

6 月 30 日消息，据外媒报道，美国时间周一，美股以大幅上涨开启了新的一周，华尔街对波音公司 737 Max 试飞的消息欢欣鼓舞，但对美国新冠确诊病例最近激增的反应平淡。

道琼斯指数收盘于 25595.80 点，上涨 580.25 点，涨幅 2.3%。这是该指数自 6 月 5 日飙升逾 3% 以来表现最好的一天；标准普尔 500 指数收于 3053.24 点上涨，1.5%；纳斯达克综合指数收于 9,874.15 点，上涨 1.2%。

在美股周一交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 361.78 美元，上涨 2.30%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1394.97 美元，上涨 2.58%；亚马逊收于 2680.38 美元，下跌 0.46%；微软收于 198.44 美元，上涨 1.07%；Facebook 收于 220.64 美元，上涨 2.11%；甲骨文收于 54.76 美元，上涨 1.07%；IBM 收于 119.75 美元，上涨 2.18%；奈飞（Netflix）收于 447.24 美元，上涨 0.87%；特斯拉收于 1009.35 美元，上涨 5.17%；推特（Twitter）涨 1.51%，优步（Uber）涨 0.07%；Lyft 涨 2.45%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于 58.27 美元，上涨 1.34%；英伟达收于 368.00 美元，上涨 0.49%；博通收于 309.78 美元，上涨 0.77%；德州仪器收于 124.77 美元，上涨 1.13%；高通收于 89.01 美元，上涨 1.12%；AMD 收于 50.28 美元，上涨 0.36%；应用材料公司涨 1.16%；美光科技涨 1.35%。

在美国上市的主要中概股涨跌不一，阿里巴巴收于 215.02 美元，下跌 0.32%；京东收于 59.58 美元，下跌 0.12%；拼多多收于 87.47 美元，上涨 2.71%；哔哩哔哩收于 45.50 美元，上涨 2.20%；好未来收于 67.44 美元，下跌 1.30%；爱奇艺收于 23.26 美元，上涨 2.38%；跟谁学收于 58.33 美元，上涨 1.18%；微博收于 33.33 美元，下跌 2.09%；新浪涨 2.34%；搜狐涨 0.34%；搜狗涨 1.23%；携程涨 0.27%；前程无忧涨 1.94%；汽车之家涨 0.44%；58 同城跌 0.41%；蔚来涨 4.78%；金山云涨 1.84%，瑞幸咖啡停牌退市。

作为道琼斯指数重要组成部分的波音公司股价上涨 14.4%，原因是波音 737 Max 周一开始认证飞行测试。投资者认为，此次测试是波音公司走出有史以来最严重企业危机中的关键一步。这场危机始于 2019 年 3 月，波音公司在 5 个月内发生了两起空难，导致 346 人丧生。

苹果也是助推道琼斯指数周一上涨的最大功臣之一，该公司股价上涨了 2.3%。与此同时，Facebook 收盘上涨 2.1%，从早些时候的下跌中反弹。在更多公司表示将暂停在其平台上投放广告后，这家社交媒体巨头面临压力。自上周五以来，星巴克、可口可乐和饮品巨头帝亚吉欧（Diageo）均宣布将停止在该社交媒体上投放广告。

美国房产经纪协会（NAR）公布的数据显示，美国 5 月成屋签约销售指数环比增长 44.3%，创 2001 年该数据开始编制以来的最大单月增幅，也提振了美股各主要指数。

但约翰 · 霍普金斯大学（Johns Hopkins University）汇编的数据显示，美国新冠肺炎确诊病例已超过 250 万例，导致超过 12.5 万人的死亡。全球新冠肺炎确诊病例超过 1000 万例。

加拿大银行外汇策略主管布里加尔（Erik Bregar）表示：“美国新冠肺炎统计数据在上周末恶化…… 但投资者最终再次淡化了这种负面情绪。”

市场研究公司 Fundstrat Global Advisors 联合创始人汤姆 · 李（Tom Lee）等分析师表示，他们感到欣慰的是，美国新冠感染人数增长加速并未导致死亡人数显著上升。

汤姆 · 李在给客户的一封电子邮件中称：“尽管上周末有许多令人担忧的‘头条新闻’，特别是‘创纪录的病例数’，但美国每天死于新冠肺炎的人数降到了 253 人的新低。”

他补充道：“尽管许多人倾向于再次 '全面' 看跌股市，但我们认为，新冠肺炎病例数与死亡人数的差异，以及纽约接近峰值的曲线告诉我们：我们可能接近病例开始放缓的临界点。”

上周，道指累计下跌 3.3%，标指累计下跌 2.9%，纳指累计下跌了 1.9%。