婚恋网站正在被年轻人抛弃？

“谈恋爱了吗？30 岁之前能不能结婚？什么时候生孩子？”

不少单身男女都曾遇到过这 “灵魂三问”，但让父母们头疼的是，越来越多的单身男女不仅没有结婚时间表，甚至连恋爱都不谈了。

数据显示，早在 2018 年我国单身成年人口就已经超过 2 亿，结婚率也是连年走低。实际上，以 90 后、00 后为代表的新一代年轻人，婚恋观正发生着翻天覆地的变化。

在此背景下，婚恋网站们的生意还好吗？

五成人脱单随缘？“我可能要孤独终老了”

93 年的夏茗是脱单随缘大军中的一员，虽然已经毕业五年也单身五年，但她既不用婚恋网站也不用陌生交友 App。

夏茗的上一次恋爱还是在五年前的校园生活中，男朋友是她的学长，毕业后两人分手，五年来她从未开始新的恋情。“家人比较着急，但我没有特别的紧迫感”，她说。一方面是自己从事的互联网行业节奏很快，工作占用了大部分时间；另一方面是觉得一个人过得也挺好，没有改变现状的欲望。在她看来，从一个人切换到两个人的生活状态很麻烦，不知道对方会是什么样的人，还需要与他适应磨合，做出很多改变。

虽然父母一直在催促，但夏茗没有尝试相亲，或者使用婚恋网站，她甚至对婚恋网站有些厌恶。“婚恋平台给我的直观感觉是，双方都被明码标价，我不是很喜欢这种感觉。”她更倾向于在熟人圈认识新的朋友，这样会更有安全感。

不过她的工作繁忙异常，即使周末也可能会加班，同时没有谈恋爱的主动性，让她在熟人圈里也并未遇到合适的对象。

朋友们并不是没有给她介绍过对象。对方在北京事业单位工作，人不错，但被她以 “长得不够帅”搪塞过去。

“谈恋爱？结婚？我现在真的没有这种需求，可能我会孤独终老吧。”夏茗开玩笑地说。

实际上，夏茗这样的案例并不是少数。极光大数据发布的《2019 单身人群专题研究报告》显示，47% 的单身族表示脱单随缘，8% 比较想保持单身，而想要脱单（比较想脱单和非常想要脱单）的比例为 34%。

婚恋网站靠谱？“昂贵！而且更像上个时代的产物”

与夏茗不谈恋爱不用婚恋网站的 “佛系”相比，92 年的王诚要更为着急一些。

他也在大学时代谈了一次恋爱，工作之后又谈了一次，但最终因为两人对未来的规划不一致而分手。眼看老家同岁的堂哥已经结婚生子，王诚的父母也按捺不住，开始张罗着为他寻找相亲对象。

对于恋爱，王诚是渴望的；但对于相亲，他内心是抗拒的。每年春节回老家，他都被安排了数次相亲，但因为工作地点不一致、接触少不够了解等多种原因，这些相亲都未能成功。

父母的催促下，无奈的他开始尝试婚恋网站，注册了百合网、珍爱网等多个相亲网站。但这些网站比相亲更让他崩溃。

“使用起来好像是上个时代的东西”，他吐槽道。首先这些婚恋网站的界面设计非常老旧，使用体验也很不好。以上传头像为例，即使高清的照片上传之后也变得十分模糊；其次是商业气息太过浓厚，广告繁多。“注册百合网的第一天，就不断接到他们客服的电话，推荐我购买红娘服务。假如你不接，他们会一直打，这种压迫感太强了”。不仅仅是推销，在交友页面上也充斥各种引导会员充值的广告，之前大力宣传的免费看信功能也取消了。

这些服务的价格都不菲。以百合网官方展示的信息为例，要想观看其他用户发来的信息，需要先开通水晶会员，1 个月的费用为 199 元，6 个月的费用为 388 元；官方推荐的红娘服务更为昂贵，2298 元可购买 6 个月的服务，享受人工牵线次数 10 次；2998 元购买 12 个月的服务，享受人工牵线 20 次；4998 元则可以享受人工牵线 48 次。

实际上，这些婚恋网站也在尝试迎合年轻人的需求，推出一些新的功能，比如百合网和世纪佳缘推出了视频相亲功能，还模仿社交 App 探探的模式上线了左滑右滑的 “邂逅”功能。但这些功能里也是广告繁多，以 “邂逅”功能为例，每张用户照片下方都有广告，每划几下还会有额外的整屏广告，“这广告看得太崩溃了”，王诚吐槽说。

为了探索年轻化和视频化，同时满足用户在疫情期间的线上交友需求，百合佳缘近期还新推出了一款年轻化视频社交 App 花丛。据官方介绍，花丛 App 主要针对 23-27 岁的单身人群，利用视频直播技术打造情感交友的场景化。

花丛 App 的广告倒是少了，但王诚体验之后又发现了大问题。

注册没几天，他就收到了多条 “女性用户”发来的涉黄招嫖信息，称可以添加 QQ 好友视频裸聊或者同城 “约会”；在 “脱单广场”功能中，也充斥着大量这类擦边球信息。

“显然这是平台的信息审核没有做到位”，王诚说，这些涉黄信息背后是否还会存在着诈骗等隐患，也是未知数。

试试交友 App？“我在 soul 被骗了 20 万”

高收费、诈骗、涉黄等信息泛滥，在婚恋网站的种种问题之下，探探、soul 这类陌生人社交 App 似乎正在成为年轻人恋爱交友的新选择。与婚恋网站连聊天都要收费相比，陌生人社交 App 往往采取免费的模式，额外开通会员功能则可享受更多的增值服务，这吸引了大量学生和刚工作的年轻人。

以探探为例，其自 2014 年上线至今只有 6 年时间，官方宣称全球用户数已超 3.6 亿，其中 90 后用户占比近 80%，成绝对主力人群；对比之下，百合网和世纪佳缘这两家老牌婚恋网站合并之后宣称的用户数为 3 亿人。

与婚恋网站的功利性、压迫感相比，探探 soul 这类 App 的定位是交友，同时也存在恋爱的潜在可能性，似乎更加能够迎合 90 后和 00 后的口味。

但这类陌生人交友 App 也并不是完全没有问题。

任倩在 2019 年听说了主打‘灵魂交友 “的 soul，单身的她也随即下载体验了一番。与婚恋网站相比，soul 的页面设计更为精美，功能也更加全面，同时在这里不必一定抱着恋爱结婚的目的，“我主要是想在这里认识一些新朋友，如果遇到合适的，那谈恋爱也可以”。

后来，她果然遇到了有好感的男生，这个男生对她每日嘘寒问暖，两个人聊天也很投机，逐渐发展为近似恋人的朋友关系。

认识一段时间后，男生告诉她自己在做一项投资，回报十分丰厚，并晒出了自己的收益截图。基于信任和收益率吸引，任倩跟着他也做起了该项投资，起初项目还能正常回款提现，但直到她越投越多，累计达到了 20 多万元之后，这个男生突然消失了，她的本金和收益也无法提现。

“这个时候我才意识到自己可能被骗了”，气愤的任倩选择了报警。但警方告诉她，这类社交 App 上的投资诈骗并不是孤例，已经接到了多起报案。一般嫌疑人都是以好朋友或者恋人的身份逐步取得对方信任，再以高收益的投资理财项目下套，俗称 “杀猪盘”。这种投资理财 App 大多在海外注册，警方调查取证十分困难，破案的几率也很渺茫。

“这 20 万是我工作好几年才攒下来的啊”，她欲哭无泪。截至目前，任倩的案件仍旧没有实质性的进展，而她再也不敢使用这类的社交 App。

实际上，除了诈骗类案件之外，2019 年探探、soul 等多款社交 App 还曾因涉及淫秽色情等违法违规内容而被主管部门要求下架整改。在与传统婚恋网站的较量中，他们收获了年轻用户的喜爱，但仍然难以逃脱婚恋网站的窠臼。

结语：

soul 创始人张璐曾表示，很多非年轻人的产品，甚至年轻人占比小的产品，市场份额在下跌。只有年轻人占比高的产品，才会增长。新一代人就是要寻找新的产品趋势，而不会再使用上一代人的产品。

这些新兴社交 App 们能否完全取代婚恋网站，仍然是未知数。但随着年轻人在恋爱交友需求上的变化，婚恋网站们毫无疑问也需要做出相应的改变，更新其产品功能设计以及商业模式，吸引更多年轻用户。

但备受年轻人喜爱的社交 App 新秀们也不是高枕无忧，在享受用户和收入增长等商业利益的同时，他们也需要在预防诈骗、拦截涉黄信息等安全性上承担起平台应有的责任。

（文中采访对象皆为化名）