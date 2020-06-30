IT之家 6 月 30 日消息 今日，盖茨基金会微信公众号发表了名为《比尔 · 盖茨：只有疫苗还不能解决问题》的文章。

IT之家了解到，比尔盖茨表示：“或许最重要的事莫过于获得一款疫苗，因为只有疫苗才能让我们回归正常生活。”

“尽管天花疫苗在 1796 年就已经被研制出来了，但是在 20 世纪初，天花每年仍造成 400 万人死亡。”比尔盖茨指出，“这是因为研发出疫苗只是一方面，让疫苗惠及所有需要的人还需要更多努力。以天花为例，我们看到在富裕国家，人们可以很快获得疫苗。然而有些荒诞的是，患病和死亡的风险在富裕国家其实是最低的，而在贫困国家则要高得多。”

以下为文章全文：

新冠肺炎疫情让我们所有人都学到了许多此前不知道的东西。我们学习流行病学，学习疾病诊断，学习药物治疗。

我们急于看到这些方面的进展。或许最重要的事莫过于获得一款疫苗，因为只有疫苗才能让我们回归正常生活。

惊天动地：疫苗的诞生

疫苗是一项革命性的技术。虽然这些天大家的关注点理所当然地集中在我们没有的疫苗上，但同时也该意识到，正因为我们已有的疫苗发挥了巨大作用，才挽救了数亿人的生命。

你可能听说过疫苗是如何被发明出来的。在 18 世纪的英国，人们都知道挤奶工很少染上天花。爱德华 · 詹纳医生（Dr. Edward Jenner）认为他找到了原因。挤奶工整天与牛为伴，往往会得一种叫做牛痘的疾病。牛痘与天花类似，二者的症状都包括手部和面部出现皮疹，并在几天后结痂。

但这两种疾病在一个非常重要的方面是截然不同的：牛痘非常温和，很少致命。但对天花来说，大约每十个感染者中就会有三个死亡。

詹纳医生认为挤奶工是幸运的。他认为当人体暴露于牛痘就能产生某种保护机制防止感染天花，从而避免极大的致命风险。于是，为了验证牛痘保护的设想，他将牛痘水泡的脓液注射到一个男孩体内，然后故意将他暴露在天花的环境中，观察他是否会得病。这次接种试验获得了成功。这也是人类首次成功利用疫苗免疫避免天花导致的死亡——第一支疫苗由此诞生。

影响疾病的两个关键因素

如今，我们已经取得了长足的进步。基于对不同疾病的两个关键因素的认识，我们对免疫系统和生物学的了解也不断加深。

第一个关键因素是疾病的传染性，其衡量指标是一个感染了某种传染病的人平均会传染多少其他人。这个数值被称为 R0。R0 越高，疾病的传染性就越强，传播速度就越快。

新冠病毒的 R0 大约是 2.5。也就是说，平均一名患者会传染 2.5 个人。这个传染性相当于典型季节流感的两倍。

想想新冠肺炎的传染性有多强。但请注意，天花的 R0 在 3.5 到 6 之间，论传染性至少是新冠肺炎的 2 倍，比普通季节性流感则要高 4 倍。

第二个关键因素是患病人群中有多少人会死亡。对于新冠肺炎来说，这个比例至少是 1%，至少是流感病死率的 10 倍。但正如我提到的，天花杀死了 30% 的感染者。它的病死率是新冠病毒肺炎的 30 倍，是流感的 300 倍。

在 20 世纪初，天花平均每年导致 400 万人死亡。最后，我们凭借这种优秀的天花疫苗在 1979 年彻底消灭了天花。这是人类第一次也是迄今为止唯一次消灭一种疾病。

如今，天花疫苗已不再是唯一一个产生巨大效果的疫苗。让我们来看看麻疹。60 年前，这种疾病每年导致 200-600 万人死亡。

我们没有当时的全球数据，但仅在美国，每 10 万人中就约有 300 人感染麻疹。1963 年，约翰 · 恩德斯研发出麻疹疫苗，接着我们就看到感染率和死亡迅速下降。麻疹疫苗诞生以来，美国的麻疹感染率成功降低了 99% 以上。

你们可能已经注意到了一些奇怪的数据。尽管天花疫苗在 1796 年就已经被研制出来了，但是在 20 世纪初，天花每年仍造成 400 万人死亡。

这是因为研发出疫苗只是一方面，让疫苗惠及所有需要的人还需要更多努力。以天花为例，我们看到在富裕国家，人们可以很快获得疫苗。然而有些荒诞的是，患病和死亡的风险在富裕国家其实是最低的，而在贫困国家则要高得多。

我们刚刚看到的麻疹图表显示，在研制出疫苗后，美国的麻疹发病率大幅下降。但如果我展示的是另一个更为贫困的国家的麻疹发病图表的话，那么这种斜率的下降就不会发生。

麻疹疫苗在 1963 年就被发明出来。10 年之后，联合国儿童基金会和世界卫生组织决定推广麻疹疫苗，并设定要在 1990 年前完成这一目标。也就是说，从疫苗诞生到在所有国家形成广泛覆盖，甚至让贫困国家的孩子也能得到保护，这中间需要 27 年。

事实上，到了 2000 年，尽管这种疫苗已经问世近 40 年，但当年仍有 50 多万儿童死于麻疹，且几乎全部来自贫困国家。

让疫苗惠及所有需要的人

但 2000 年依然是重要的一年。全球疫苗免疫联盟（Gavi）在那一年成立。Gavi 的目标非常简单：帮助全世界的国家——尤其是最贫困的国家——购买疫苗并建立系统，力争让每个孩子都能得到疫苗的保护。

截至目前，Gavi 已经为超过 7.5 亿儿童接种了疫苗。这实在很了不起。Gavi 让我们梦想成真。它改变了只有富裕国家的孩子才能得到最新疫苗的局面。

还有一个很好的例子。同样在 2000 年，一种新型肺炎疫苗在美国获批上市，随后便开始进入其他国家。这张图表显示了不同国家的疫苗接种率。富裕国家在右边；贫困国家在左边。

根据过去的趋势，你会认为图表的左边进展很慢。事实上，如果世界重蹈麻疹的覆辙，那么低收入国家的儿童直到 20 年后的 2040 年才能获得肺炎疫苗。

但如你所见，事实并非如此。Gavi 帮助低收入国家的数亿人获得挽救生命的疫苗。现在，在这种疫苗问世不到 20 年之后，全球几乎所有国家都可以获得这种肺炎疫苗。这比之前世界消灭天花要早了 150 年。

Gavi 接下来还将帮助我们抗击新冠肺炎。首先，科研界必须要研发出一种安全、有效的疫苗。我对此很有信心，因为有许多不同的团队正在采取不同方法推动研发。

但是，我们还需要确保新冠疫苗惠及所有需要的人。我们不能让新冠肺炎像麻疹或天花那样。我们不能让数十亿人在几年内得不到保护。这就是 Gavi 可以提供帮助的地方。它可以确保以非常低的价格采购新冠疫苗，并解决数十亿剂疫苗的交付难题。

当这场大流行结束时，我希望我们能吸取教训，认识到应当做出怎样的投资来阻止传染病的发生。