苹果高管：研究 Apple Watch 睡眠追踪已多年

上周 WWDC 之后，苹果技术副总裁凯文 · 林奇接受了媒体的采访，并讨论了 watchOS 7 中 Apple Watch 新的睡眠跟踪和洗手功能。

林奇表示，尽管某些第三方应用提供了非常详细的睡眠分析，但苹果的睡眠跟踪是相当基本的，仅关注睡眠时间，运动障碍和心率。林奇表示这种简单性是一个有意的决定，并指出苹果公司进行了研究，发现额外的数据并不完全有用。

他举例说：“手臂的运动是一种输入，但这并不是大脑内部正在发生的事情的完整情景。”“我们觉得这不是苹果可以在这里增加睡眠价值的最佳方法。我们专注于过渡到床上时的情景，这更具实用性，并且可以使人们获得更好的夜间睡眠，然后可能是您的 REM 阶段自行分类的次要效果。”通过过去五年的研究，苹果最终确定了睡眠时间是当中最重要的指标。

与 Apple Watch 上的许多其它健康功能一样，“睡眠”应用仅提供积极的反馈。如果用户达到他们的睡眠目标，他们会收到积极的反馈，但是如果没有达到，手表将保持沉默。

他继续表示：“人们可能会担心入睡，而焦虑本身实际上会在入睡方面引起更多问题。” “许多人已经很清楚自己没有得到足够的睡眠，因此我们没有增加睡眠时间，但是我们会积极地肯定您何时实现了目标。”

至于 watchOS 7 中的洗手提醒，林奇表示该功能是 “多年工作”的结果。该功能通过提供带触觉反馈的倒计时功能，鼓励用户洗手 20 秒。如果用户选择加入这一功能，则在检测到洗手声时会自动激活该功能。