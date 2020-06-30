Spotify 音乐将加入「实时歌词」功能，26 个国家及地区支持

Spotify 作为全球使用人数最多的在线音乐流服务平台，在 Apple Music 的强力攻势下依然占据 35% 的市场份额，用户规模已经逼近 3 亿。在巨大的用户数下，其中一个呼声极高的功能「实时歌词」将确定在本周于拉丁美洲、亚洲部分国家以及印度铺开。

中国大陆的用户对于「实时歌词」这一功能已经司空见惯，QQ 音乐、酷狗音乐和网易云音乐等大陆在线音乐流服务平台早已推广此功能，它的好处是可以为用户带来更有乐趣和更沉浸式的音乐聆听体验，还可以跟唱歌曲。但 Spotify 截至去年只在泰国、越南、印尼和墨西哥等国家进行了测试，只有部分歌曲支持实时歌词功能，且由其它运营商提供。

根据 TechCrunch 报道，在当地时间今天 Spotify 将正式宣布「实时歌词」功能将在全球 26 个国家和地区上线，歌词内容由著名提供商 Musixmatch 提供。在正式添加此功能后，用户可以在「正在播放」（Now Playing）页面的底部点击开启。

作为全球最大的音乐流服务平台，Spotify 加入的实时歌词功能非常有价值。这个功能的加入，有望让想要从 Spotify 转至 Apple Music 或 YouTube Music 的用户减少。

实时歌词功能将确定在美国东部时间周二早上 10 点正式上线。

附：支持国家及地区

阿根廷、巴西、哥伦比亚、智利、墨西哥、秘鲁、玻利维亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、印度、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、萨尔瓦多、乌拉圭、越南、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、中国台湾、新加坡、中国香港