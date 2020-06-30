暴涨！特斯拉在纳斯达克上市满 10 年，现股价是发行价近 60 倍

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，2010 年 6 月 29 日，电动汽车厂商特斯拉登陆纳斯达克，目前特斯拉在纳斯达克上市也已满 10 年，特斯拉的股价在上市后也大幅上涨，现在的股价，已是当初发行价的近 60 倍。

10 年前在纳斯达克上市时，特斯拉共发行 1330 万股，发行价为每股 17 美元，融资 2.26 亿美元。

在 2010 年上市时，特斯拉面向大众所生产的电动汽车还未推出，仅推出了电动跑车特斯拉 Roadster，但上市后至今，特斯拉先后推出了 Model S、Model X、Model 3、电动卡车 Semi、跨界运动型多用途汽车 Model Y 和电动皮卡 Cybertruck，车型越来越丰富。

而在当时上市时，特斯拉还没有一座大型的整车生产工厂，但在当时提交给美国证券交易委员会的文件中，他们是披露已同通用和丰田的合资公司达成了收购弗里蒙特工厂的协议，这一工厂后来也成为了特斯拉电动汽车的组装工厂，并且是目前特斯拉旗下产量最大、在生产车型最多的整车组装工厂。除了弗里蒙特的组装工厂，上市之后的特斯拉，还在内华达州投资建设了超级工厂，上海的超级工厂也已经投产，今年在进行大规模的建设，柏林超级工厂也已经动工。

推出的电动汽车车型增多、工厂增多，特斯拉在电动汽车方面的成就也越来越显著，目前已有 Model S、Model X、Model 3 和 Model Y 共 4 款电动汽车顺利量产，去年电动汽车的产量和交付量均超过了 30 万辆，双双创下新高。

上市后在电动汽车方面的出色表现，也推动了特斯拉股价的大幅上涨。

在上市满十年的当天，也就是本周一美国股市收盘时，特斯拉股价为 1009.35 美元，较前一交易日收盘时的 959.74 美元上涨 49.61 美元，涨幅为 5.17%。

周一收盘时的 1009.35 美元，较 10 年前上市时 17 美元的发行价高出了 992.35 美元，是当初发行价的近 60 倍，目前市值高达 1872 亿美元。