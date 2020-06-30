特斯拉上市十周年超级复盘：跑车飞上天，市值比肩丰田

编者注： 美国当地时间 6 月 29 日，特斯拉公司迎来了上市十周年纪念日。十年前，特斯拉登陆纳斯达克交易所，发行价为每股 17 美元，估值约为 17 亿美元。而如今，特斯拉股价已经达到 1009.35 美元，较 17 美元的发行价增长 58 倍；市值达到 1872 亿美元，较当年的 17 亿美元增长 109 倍，在汽车行业仅落后于丰田汽车。

对于特斯拉公司来说，这是一个漫长的十年，充满了起起落落。但是如今可以公平地说，特斯拉已经成功让许多买家关注到了电动汽车。放在以前，这些车主根本不会考虑电动汽车。

以下是《商业内幕》杂志汇总的特斯拉自成立以来的重大时刻：

2003 年 7 月：一群硅谷工程师创建了特斯拉汽车公司

特斯拉前 CEO 艾伯哈德

尽管特斯拉现任 CEO 埃隆 · 马斯克 (ElonMusk)在该公司成立后的大部分时间内一直在领导公司，但是在特斯拉创建初期它并不是掌舵者。特斯拉以著名物理学家尼古拉 · 特斯拉 (NikolaTesla)的名字命名，在 2003 年由两位工程师马丁 · 艾伯哈德 (MartinEberhard)和马克 · 塔彭宁 (Marc Tarpenning)注册成立。其他联合创始人包括马斯克、JB· 斯特劳贝尔 (JBStraubel)以及伊恩 · 莱特 (Ian Wright)。

2006 年 8 月 2 日：马斯克公布特斯拉总体规划

马斯克

马斯克从不掩饰他对特斯拉的期望。2006 年，马斯克发表了一篇题为 “绝密的特斯拉汽车总体规划 (只限你和我)”的博文，明确表示特斯拉的使命就是加速 “太阳能电力经济”的普及。

2007 年 11 月 28 日：德洛里被任命为特斯拉 CEO

特斯拉前 CEO 德洛里

特斯拉当时宣布，泽福 · 德洛里 (Ze'ev Drori)将在当年 11 月底执掌公司，正式上任日期为 2007 年 12 月 3 日。德洛里是一名以色列工程师和科技行业元老，他当时的任务是将特斯拉首辆汽车 Roadster 在 2008 年第一季度前推向市场。

2008 年 2 月 1 日：特斯拉交付首辆量产版 Roadster 车主是马斯克

马斯克是首辆量产版 Roadster 车主

德洛里带领特斯拉按时完成了 Roadster 跑车的生产，并把首辆汽车交付给了马斯克。那时，马斯克担任特斯拉董事长。为了庆祝这一时刻，马斯克跳入车中，并率领另外四辆载满工程师的 Roadster 原型车沿着 101 号公路和加州帕洛阿尔托的大学大道巡游。

2008 年 3 月 17 日：特斯拉开始了 Roadster 的正常生产

第一代 Roadster 跑车

到当年 3 月中旬时，特斯拉已经实现了 Roadster 正常生产的目标。当时，特斯拉 CEO 德洛里把这一事件称之为 “公司的一个里程碑、电动汽车新时代的一个分水岭”。第一代 Roadster 售价 10.9 万美元，一直生产到 2012 年 1 月，总销量为 2450 辆。

2008 年 10 月 15 日：马斯克出任特斯拉 CEO

马斯克出任 CEO

当年 10 月，特斯拉感受到了金融危机带给公司的压力。马斯克宣布，他将接管公司，并启动裁员。他还把 Model S 的上市日期推迟到了 2011 年中旬，该车型原计划在 2010 年投产。

2008 年 11 月 3 日：特斯拉濒临破产紧急融资 4000 万美元

马斯克

2008 年 11 月，特斯拉财务状况进一步恶化，濒临破产。为了改善公司财务状况，加快 Roadster 生产，特斯拉董事会批准了 4000 万美元的可转换债券融资计划。然而，尽管特斯拉在 11 月批准了这一计划，但是这轮融资的文件直到 2009 年 12 月才签署，让特斯拉陷入危险境地。

2009 年 3 月 26 日：特斯拉发布 ModelS 原型车

马斯克发布 ModelS

2009 年 3 月，特斯拉在 SpaceX 的加州霍桑总部发布了首辆电动轿车 ModelS。第一代 Model S 的单次充电续航里程超过 300 英里 (约合 483 公里)，5.5 秒内时速可从 0 加速到 60 英里 (约合 97 公里)。到 2009 年 5 月 12 日，Model S 的预订量超过了 1000 辆。

2009 年 5 月 19 日：戴姆勒以 5000 万美元拿下 10% 特斯拉股份

戴姆勒入股特斯拉

4000 万美元融资帮助特斯拉度过了至暗时刻，但是该公司仍需要更多资源来进一步开发其电池技术。当时，特斯拉已经与戴姆勒合作开发电动智能车已有一年时间。但是当年 5 月，戴姆勒决定长期押注特斯拉，收购了 10% 的特斯拉股份。双方同意合作开发电池和电力传动系统。2009 年 6 月，特斯拉还获得了美国能源部的 4.65 亿美元贷款，这些贷款已在 2013 年 5 月全部还清。

2010 年 6 月 29 日：特斯拉上市发行价每股 17 美元

马斯克庆祝上市

特斯拉登陆纳斯达克交易所，以 17 美元发行 1330 万股股票，融资 2.261 亿美元。

2011 年 10 月 2 日：马斯克公布 ModelS beta 版

马斯克

当年 10 月，特斯拉在弗里蒙特工厂举行的活动上向大约 3000 名预订者展示了 ModelS 原型车。马斯克当时称，Model S beta 版的单次充电续航里程为 320 英里 (约合 515 公里)，4.5 秒内时速可从 0 加速到 60 英里 (约合 97 公里)。

2012 年 2 月 9 日：特斯拉公布 ModelX 原型车鹰翼门吸引眼球

Model X

就在公布 Model S beta 版几个月后，马斯克又公布了 Model X 原型车，这是该公司的首辆跨界 SUV。Model X 最新奇的功能莫过于它的鹰翼门。ModelX 备受好评。截至 2012 年 2 月 14 日，Model X 的累计预订销售额超过 4000 万美元。ModelX 原计划在 2014 年投产，但实际生产一直推迟到了 2015 年年底。

2012 年 6 月 22 日：特斯拉开始交付 Model S

马斯克庆祝 ModelS 交付

特斯拉原计划在 2011 年交付 Model S，但是直到 2012 年年中晚些时候才开始交付。2012 年 6 月 22 日，特斯拉在其加州弗里蒙特工厂举行的活动上把 ModelS 交付给了首批车主。

2014 年 6 月 12 日：特斯拉对其专利开源

特斯拉汽车底盘

2014 年，马斯克宣布将特斯拉专利开源，进一步兑现推动电动汽车普及的承诺。他当时表示，特斯拉不会对使用其专利生产电动汽车的其他公司采取法律行动。

2014 年 9 月 4 日：特斯拉超级电池工厂选址内华达州

特斯拉超级电池工厂

特斯拉在 2014 年 2 月宣布建造超级电池工厂的计划，并最终选址内华达州斯托里县。特斯拉超级电池工厂原规划占地 1000 英亩，但是该公司在 2015 年 6 月又购买了 1864 英亩的邻近土地。

2014 年 10 月 9 日：马斯克发布半自动驾驶系统 Autopilot

半自动驾驶系统 Autopilot

在 10 月举行的特斯拉活动上，马斯克宣布将为 ModelS 提供一个新的双电机配置选项，并宣布所有从 2014 年 10 月开始生产的汽车都将安装 Autopilot 硬件。Autopilot 系统包括观测前方路况的雷达、支持图片识别的相机以及能够让系统 360 度全景环视汽车的声呐传感器。

2015 年 4 月 30 日：特斯拉发布储能电池 Powerwall 和 Powerpack

家用储能电池 Powerwall

2015 年，特斯拉在加州霍桑举行的活动上发布了家用储能电池 Powerwall 和商用储能电池 Powerwall，大举进军能源领域。马斯克称，电池是特斯拉商业模式中 “缺失的一环”，并声称将有 1.6 亿个 Powerwall 为美国供电。特斯拉随后在网站发布声明称，特斯拉不只是一家汽车公司，而是一家能源创新公司。

2015 年 9 月 29 日：Model X 开始交付

Model X 上市

特斯拉原计划在 2013 年年底或 2014 年年初发售 ModelX，但是生产上的延误导致该公司将 Model X 的交付推迟了近两年时间。在 2016 年的第二季度电话会议上，马斯克表示，特斯拉曾处于生产地狱中，在 6 月份才走出这个地狱。

2015 年 10 月 14 日：特斯拉开始推送 Autopilot

特斯拉激活 Autopilot 功能

特斯拉开始在 10 月份推送 7.0 版车载系统更新，最终在配备相关硬件的车型中激活了 Autopilot 功能。该功能允许汽车在特定情况下自主驾驶。2016 年 1 月，特斯拉又推送了 7.1 版系统更新，为支持 Autopilot 的车型提供了更多功能，包括自动泊车。

2016 年 3 月 31 日：马斯克公布首辆 Model3 原型车

Model 3 原型车

最终，马斯克在 2016 年第一季度公布了备受期待的大众市场型汽车 Model 3。马斯克称，Model3 的单次充电续航里程至少为 215 英里 (约合 346 公里)，不到 6 秒钟时速可以从 0 加速到 60 英里 (约合 97 公里)。特斯拉当时计划在 2017 年年底发售这款 3.5 万美元汽车。

2016 年 5 月 7 日：首个 Autopilot 致命事故发生

Autopilot 致命事故

首个 Autopilot 致命事故在 5 月份发生，但是直到一个月后才被曝光。6 月 30 日，美国监管部门披露，他们正在调查一起致命事故与特斯拉 Autopilot 之间的联系。根据特斯拉的声明，一辆牵引式挂车横穿公路撞上了 Model S。特斯拉称，在明亮的天空下，Autopilot 和司机没能注意到拖挂车的白色车身，未能启动刹车。

2016 年 6 月 21 日：特斯拉宣布 26 亿美元收购太阳能公司 SolarCity

特斯拉收购 SolarCity

特斯拉以 26 亿美元收购了 SolarCity，后者是一家由马斯克表兄弟运营的太阳能安装公司。这笔交易从一开始就备受争议，主要因为 SolarCity 当时负债 30 亿美元，这笔买卖被视为救助。更复杂的是，马斯克还担任 SolarCity 董事长。

2016 年 7 月 20 日：特斯拉公布总体规划第二部分

马斯克

当年 7 月，马斯克终于公布了他的 “总体规划”的第二部分，专注于四个目标：1. 开发出色的太阳能屋顶，能够和特斯拉储能电池无缝整合；2. 推出更多平价车型覆盖各个主要领域；3. 推进自动驾驶技术的开发，让其要比手动驾驶安全 “十倍”；4. 推出打车服务，让特斯拉车主通过租赁自动驾驶汽车赚钱。

2016 年 8 月：特斯拉收购德国工程公司推进自动化

特斯拉的自动化生产

马斯克在 2016 年初就表示，自动化将是特斯拉的未来。当年 8 月，特斯拉收购了德国工程公司 GrohmannEngineering，后者擅长为制造自动化设计系统。

2016 年 11 月 21 日：特斯拉完成收购 SolarCity 正式进军太阳能业务

马斯克

在受到了几个月的批评后，特斯拉最终在 11 月完成了对 SolarCity 的收购。这笔交易的价值最终为 20 亿美元，特斯拉承担了 SolarCity 的 30 亿美元债务。

2017 年 1 月 29 日：美联邦政府未发现 Autopilot 存在缺陷

Autopilot

在受到 6 个月的调查后，特斯拉终于松了一口气。2017 年 1 月，美国联邦监管部门完成了对特斯拉首例 Autopilot 致命事故的调查，没有发现 Autopilot 存在缺陷。

2017 年 2 月 1 日：特斯拉正式更名

马斯克

马斯克曾经在 2016 年 2 月发推称，特斯拉已经获得了 Tesla.com 域名。同年 7 月，特斯拉网站域名从 teslamotors.com 缩短为 Tesla.com。但是到了 2017 年 2 月 1 日，特斯拉才向美国证券交易委员会提交文件称，特斯拉已正式将企业名称改为特斯拉公司，进入了成为一家能源公司的新时代。

2017 年 7 月 29 日：马斯克称 Model3 至少经历 6 个月的生产地狱

Model 3

在 7 月份的 Model3 交付仪式前举行的新闻发布会上，马斯克称：“我们将经历至少 6 个月的生产地狱。”特斯拉曾预期在 2018 年生产 50 万辆 Model 3。

2017 年 11 月 16 日：特斯拉公布 TeslaSemi 电动卡车概念车

TeslaSemi

在加州霍桑举行的活动上，特斯拉展示了 Tesla Semi 电动卡车概念车。Tesla Semi 的座椅居中，续航里程为 500 英里 (约合 805 公里)，充电 30 分钟可行驶 400 英里 (约合 644 公里)。

2017 年 11 月 16：特斯拉公布新版 Roadster 概念车

新版 Roadster

在 TeslaSemi 的发布会上，特斯拉还预览了新版 Roadster 跑车的概念车。新版 Roadster 的售价为 20 万美元或 25 万美元，具体看哪一个版本。马斯克称，它只需 1.9 秒就可从 0 加速到每小时 60 英里 (约合 96 英里)，在 8.9 秒内能完成四分之一英里路程。

2018 年 2 月 6 日：特斯拉 Roadster 飞上天

Roadster 飞上天

这一天，SpaceX 成功发射了 “猎鹰重型”火箭，并同时把马斯克的红色 Roadster 跑车送上了火星轨道。在车中，一个名为 “星侠”(Starman)的假人穿着太空服坐在驾驶座位上。2020 年 2 月 6 日，商业杂志 Inc.Magazine 报道称，Roadster 正以每小时逾 6000 英里 (约合 9656 公里)的速度在太空中旅行，距离地球 2.156 亿英里，距离火星 9610 万英里。

2018 年 8 月 7 日：马斯克发布私有化推文引发争议

马斯克的私有化推文

马斯克发布推文称，他正在考虑以每股 420 美元将特斯拉私有化，并且资金已经到位。这一推文引发争议。SEC 就私有化计划和马斯克的声明向特斯拉发出传票。最终在 8 月 24 日，马斯克宣布特斯拉依旧保持上市公司地位。

2018 年 9 月 27 日：SEC 就私有化推文起诉马斯克

马斯克

SEC 指控马斯克误导公众，声称他知道没有达成将特斯拉私有化的协议。同时，SEC 寻求阻止马斯克担任上市公司 CEO。最终，双方和解。马斯克在三年内不得担任特斯拉董事长，并支付 2000 万美元罚款。特斯拉也支付了 2000 万美元罚款，尽管它并未受到欺诈指控。

2019 年 1 月 6 日：特斯拉上海工厂破土动工

马斯克出席动工仪式

特斯拉成为了首家在中国拥有外商独资汽车工厂的西方汽车制造商。这家上海工厂能够让特斯拉本地化生产在中国销售的 Model 3 和未来车型。初期每周生产大约 3000 辆 Model 3，全面运营后每年生产 50 万辆汽车。

2019 年 3 月 14 日：特斯拉宣布 Model Y

Model Y

特斯拉发布了新的紧凑型 SUV Model Y，声称它将在 2020 年上市。ModelY 续航里程为 300 英里 (约合 483 公里)，拥有 7 个座位，起售价为 4.7 万美元。标准续航版续航里程为 230 英里 (约合 370 公里)，售价 3.9 万美元，但是要等到 2021 年上市。

2019 年 11 月 21 日：特斯拉发布电动皮卡 Cybertruck 遭遇 “翻车”

马斯克发布 Cybertruck

在 11 月 21 日举行的活动上，马斯克发布了电动皮卡 Cybertruck。Cybertruck 是特斯拉的首辆卡车乘用车，号称拥有 1.4 万磅 (约合 6350 公斤)的牵引力。马斯克称，三电机全轮驱动板 Cybertruck 续航里程为 500 英里 (约合 805 公里)。不走运的是，马斯克在演示 Cybertruck“装甲”玻璃的坚硬程度时把玻璃砸了两个大洞。

2020 年 3 月 6 日：马斯克称因新冠疫情感到恐慌是愚蠢的

马斯克

马斯克在 Twitter 上首次公开讨论新冠肺炎疫情时表示，围绕着疫情产生的恐慌情绪是 “愚蠢的”。由于没有被加州阿拉米达县认定为 “必要业务”，特斯拉加州工厂在 3 月 23 日停产。

2020 年 5 月 11 日：特斯拉强行复工

特斯拉弗里蒙特工厂

尽管阿拉米达县没有解除居家令，但是马斯克发布推文称，特斯拉弗里蒙特工厂将在 5 月 11 日复工。特斯拉允许工人选择留在家中，但是泄露的邮件显示，不上班的工人将无法领取失业救济金。

2020 年 5 月 18 日：特斯拉弗里蒙特工厂全面恢复生产

特斯拉

经过与与阿拉米达县官员的一番争吵后，特斯拉弗里蒙特工厂在 5 月 18 日开始的一周恢复 “全面生产”。

2020 年 6 月 16 日：Model S 成首款 EPA 认定续航超 400 英里的电动汽车

Model S

特斯拉 Model S 长续航升级版成为首款获得美国环保署 (EPA)认定的续航超 400 英里 (约合 644 公里)的电动汽车。特斯拉通过降低汽车重量，将再生制动最大化取得了这一成绩。