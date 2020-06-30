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惠普 ENVY 13 X360 外媒评测：单风扇散热，R5 表现出色

2020/6/30 15:40:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 6 月 30 日消息 5 月份，惠普新款 ENVY 13 X360 笔记本上架，R7 4700U/8GB/512GB 售价 5999 元，R5 4500U/8GB/512GB 售价 5699 元。现在，外媒 NoteBookCheck 对这款笔记本进行了评测。

首先，外媒拿到的是搭载 R5 4500U 的惠普 ENVY 13 X360 ，采用了单风扇单热管散热，内存为板载，SSD 可以更换。

性能方面，惠普 ENVY 13 X360 搭载的这颗 R5 4500U Cinebench R20 跑分与平均分有 7% 的差距，与 R7 4700U 的差距为 17%，相比戴尔 XPS 13 的 i7-1065G7 有 10% 的多核性能提升

在 3DMARK 跑分中， R5 4500U 搭载的 Vega 6 与 MX 150 跑分接近，与 R7 4700U 的 Vega 7 相差 10%。

IT之家曾报道，惠普 ENVY 13 X360 机身采用了三面金属的设计，官方称机身缩小 17mm。屏幕尺寸为 13.3 英寸，屏占比 88%，1080p 分辨率 72% NTSC 色域，支持多点触控。

配置方面，惠普 ENVY 13 X360 可选 6 核 6 线程的 R5 4500U 和 8 核 8 线程的 R7 4700U，标配 8GB DDR4 3200 内存和 512GB SSD，官方称续航可达 16 小时。

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关键词：惠普ENVY 13

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