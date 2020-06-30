三星 S9/Note 9 国行获 OneUI 2.1 更新

IT之家 6 月 30 日消息 据IT之家网友投稿，三星 S9 系列和 Note 9 国行版已经推送 OneUI 2.1 更新，新增动态萌拍、相机全新功能等，此外还包括 6 月份安全补丁。

更新内容如下：

●动态萌拍

动态萌拍更新了多项改进例如增加了手动编辑功能、增强了面部表情识别能力。

※由于动态萌拍更新到了新版本，下次打开动态萌拍应用程序时，先前保存的所有动态萌拍都会被删除。

●相机全新功能

- 增加了各种菜单、模式和滤镜，例如 AR 区、Al 一键多拍、专业视频、我的滤镜、自拍色调、夜间延时拍摄，以及使用前置摄像头以 FHD/UHD 格式录制 60fps 视频的模式。

●相册

- 现在会分组管理相似图片 , 方便轻松查看。

- 添加了一个功能即允许将多个不同的相册分组合并为一个组，或将不同分组与相册合并为一个组。

- 添加了快速裁剪功能 , 便于对高分辨率图片进行局部放大和裁剪操作。

●三星键盘

- 添加了可同时搜索动态萌拍和贴纸等各种项目的功能。

- 增加了文本撤销 / 恢复功能。

- (以二指在键盘上向左或右滑动。)

●快速分享

使用快速共享功能，即可便捷地与附近的三星设备共享文件。

●音乐分享

- 音乐共享功能现在支持您与使用蓝牙音频设备的朋友共享音乐。

●应用安卓定期的安全补丁

- 提高了设备安全性。