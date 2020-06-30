TensorFlow 2.3.0-rc0 发布

TensorFlow 2.3.0 的首个候选版本发布了，主要特性和改进包括：

tf.data 添加了两种新机制来解决输入管道瓶颈并节省资源

详情可查看使用 TF Profiler 分析输入管道性能的详细指南。

tf.distribute.TPUStrategy 现在是一个稳定的 API，不再被视为 TensorFlow 的实验版本。（先前的tf.distribute.experimental.TPUStrategy）。

TF Profiler 引入了两个新工具：一个用于在一段时间内可视化模型内存使用情况的内存分析器，以及一个允许用户在模型中跟踪 python 函数调用的 python 跟踪器。可用性方面的改进包括更好的诊断消息和配置文件选项，以自定义主机和设备跟踪的详细程度。

引入了对 Keras 预处理层 API（tf.keras.layers.experimental.preprocessing.*）的实验支持，以处理数据预处理操作，并支持复合张量输入。

现在，TFLite 能够在转换和推理期间正确支持动态形状。新版本还为 XNNPACK（高度优化的 CPU 内核集）在 Android 和 iOS 上增加了选择加入支持，并为在 GPU 上执行量化模型提供了选择加入支持。