内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

TensorFlow 2.3.0-rc0 发布

2020/6/30 17:46:50来源：开源中国作者：xplanet责编：问舟/实习评论：

TensorFlow 2.3.0 的首个候选版本发布了，主要特性和改进包括：

详情可查看使用 TF Profiler 分析输入管道性能的详细指南

  • tf.distribute.TPUStrategy 现在是一个稳定的 API，不再被视为 TensorFlow 的实验版本。（先前的tf.distribute.experimental.TPUStrategy）。

  • TF Profiler 引入了两个新工具：一个用于在一段时间内可视化模型内存使用情况的内存分析器，以及一个允许用户在模型中跟踪 python 函数调用的 python 跟踪器。可用性方面的改进包括更好的诊断消息和配置文件选项，以自定义主机和设备跟踪的详细程度。

  • 引入了对 Keras 预处理层 API（tf.keras.layers.experimental.preprocessing.*）的实验支持，以处理数据预处理操作，并支持复合张量输入。

  • 现在，TFLite 能够在转换和推理期间正确支持动态形状。新版本还为 XNNPACK（高度优化的 CPU 内核集）在 Android 和 iOS 上增加了选择加入支持，并为在 GPU 上执行量化模型提供了选择加入支持

  • 从此版本开始，GCS 中提供了 Libtensorflow 软件包。这些软件包的 nightly 版本也已经开始发布。

更新说明：https://github.com/tensorflow/tensorflow/releases/tag/v2.3.0-rc0

相关链接

码云下载   

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：TensorFlow

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    