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2020 上半年数字专辑销量出炉：腾讯音乐总销售额超网易云音乐 4 倍

2020/6/30 18:30:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 30 日消息 据界面新闻报道，第三方的公开数据统计，截至 2020 年 6 月 15 日，国内共计发售数字音乐专辑 62 张，较去年同期增长 12.7%；总体销售额突破 3 亿元大关，较去年同期增长了 78.78%。

腾讯音乐娱乐集团旗下三大音乐平台（QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐）仍旧是发片最多的平台，由其独家发售的数专数量超过全网发片量的一半；销售额占据今年上半年整体数字专辑销售额的 78%，几乎是第二名网易云音乐销售额的 4 倍，较去年同期同比增长 92.1%。在非独数字专辑部分，TME 也占据了全网 61% 的销售额。

华语数字音乐产业 2020 上半年共发行 34 张华语数字专辑，销售额是去年的两倍，占据总销售额的 82%。在 2020 年上半年的数字专辑 Top10 排行榜中，八位华语歌手的专辑销量占据了总销量的 78%。

IT之家了解到，2019 年全年，腾讯音乐娱乐集团总营收同比增长 34.0% 至人民币 254.3 亿元 (36.5 亿美元)，营业利润同比增长 126.7% 至人民币 46.2 亿元 (6.64 亿美元)，归属于公司股东净利润同比增长 117.2% 至人民币 39.8 亿元 (5.72 亿美元)。

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关键词：腾讯音乐QQ音乐网易云音乐

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