神秘微软 Surface Pro 型号现身：搭载骁龙 8cx Plus，频率提升到 3.15GHz

IT之家 6 月 30 日消息 骁龙 8cx 于 2018 年底发布，此前有消息称高通公司很快将推出该芯片的继任者 “骁龙 8cx Plus”。

据 windowslatest 报道，高通公司正在开发 “SC8180XP”，当前的骁龙 8cx 被非正式地称为 SC8180X，因此 “SC8180XP”可能会命名为骁龙 8cx Plus，其四个 Kryo 495 内核的时钟频率为 3.15 GHz。

现在一款未知的 Surface Pro 机型出现在 Geekbench 5 测试结果中，带有微软的典型代号：“ OEMSR OEMSR Product Name DV”。这可能是 Surface Pro X 的未发布版本，也可能是内部所用机型，用于测试高通公司的新骁龙 8cx Plus。根据基准测试结果页上的信息判断，处理器尚处于开发初期，实际性能可能会更好。

基准测试中的该未知设备配备 16GB RAM，处理器基本时钟频率为 3.15Ghz，比骁龙 8cx 的 2.84 GHz 更高。

另外IT之家了解到，骁龙 8cx Plus 已在 64 位版本的 Windows 10 Enterprise 上进行了测试，并有望支持 64 位应用程序仿真。