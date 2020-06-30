芯片的国产替代到底能替代什么？

作为信息技术发展的基础性支撑，芯片行业的发展长久以来全球协作且不被大众关注。中兴和华为事件之后，芯片成为了全民关注的焦点，类似 “芯片全面国产化替代指日可待”的说法频频出现。

中国半导体行业协会 IC 设计分会理事长，清华大学微电子研究所所长魏少军在本周一的 2020 年中国（上海）自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛上（以下简称论坛）演讲时表示：“芯片全面国产化替代指日可待是一种口号型的发展，并没有真正意识到我们到底要替代什么东西，我们到底要可控的是什么东西？这种情绪化的影响对我们的整个产业其实会带来非常负面的东西，政府可能也会遇到很大压力。”

那么，国产芯片到底能替代什么？如何替代？

芯片全面国产替代指日可待是口号型的发展

疫情当下，失业率将会升高而消费会降低，这会进一步影响芯片的出货量。全球高度协作的芯片行业本应继续协作共同应对挑战，但我们却看到在多种因素的叠加下，美国提出了技术脱钩，政府要求美国企业回归。

▲中国半导体行业协会 IC 设计分会理事长，清华大学微电子研究所所长魏少军

魏少军认为，即便美国政府有意愿，美国企业也未必就愿意，即便美国企业想回归，也要考虑生存和发展的问题，我觉得美国企业回归不太可能。美国和中国双方的较劲其实对整个产业，对全球产业是带来非常大的负面影响。

知己知彼百战不殆，不知彼而知己，一胜一负，不知彼，不知己每战必败。我们常讲第一句话却不太注意后面的话。“美国对别人的情况很了解，对自己的情况反而忽略了。”魏少军说，“我们也有类似的情况，在民间，全面国产化替代指日可待这类的说法大量出现，这种口号型的发展可能让政府遭遇很大压力，向政府要资源、要市场、要支助。”

根据麦肯锡的报告，中国相关科技企业大部分市场还是在国内，器件的一级供应商 50% 以上都在国内，半导体是个例外，只有 5% 的芯片一级供应商在国内。这表明中国的芯片对于进口依旧非常依赖。

报告也同时指出，全球经济对中国的依存度在上升，从此前的 0.4 增加到 2017 年的 1.2。而中国对世界的依赖度有所下降，从 0.8-0.9 下降到 0.6 左右。这也从侧面说明了美国政府的知彼不知己。

魏少军强调，中国之所以有这么大的市场是因为早已融入了全球，全球化趋势没有变，芯片在美国设计、台湾加工、马拉西亚封装，最后送到中国生产向全球销售。

他同时指出，中国在信息技术、信息产业的发展，是过去 20 年中国经济发展的奇迹，中国生产了全球绝大部分的电子信息产品，如平板、手机等，这是中国应用大量集成电路的根本原因。

华润微电子代工事业群总经理苏巍在论坛上演讲时表示，回望半导体发展的经历，可以发现当一个国家应用强，一定可以带动电子整机业，从而带动集成电路芯片发展。

哪些芯片能国产替代？

“半导体自诞生就是各国共同发展的一个结果，到目前为止没有哪一个国家可以独自拥有完整的半导体产业链。”苏巍指出，“当下国产芯片自给自足率不足三成，中国整个半导体产业链发展明显有短板和不足，但是在功率半导体领域，我们看到它率先进行突围，与国际一流技术水平差距在缩小。”

目前，大多数中低端芯片都已经实现了国产化。而功率半导体能与国际一流水平差距缩小的一个关键在于材料，功率半导体的主材，即硅片和外延材料基本上能做到国产化，这也就给了国产功率半导体最强的支持，因为半导体的材料在功率半导体器件中，成本几乎占到一半以上。

苏巍表示，“发展中国集成电路产业，做中国优势的产业与国家战略布局的集成电路，并且以产品发展为核心，这是我们在中国半导体产业链创新协同的思考。”他建议，以系统应用与电子整机为抓手，遴选国内有产业基础的领域进行垂直和纵向整合，形成市场的核心竞争力，用差异化应用获取商业价值，从而带动差异化的整机，差异化的产品支持差异化的应用市场和整机需求，同时差异化的技术支撑着自主产品，形成要素整合、技术研发和产业化整体创新链和产业链的多头融合。

“应用牵引我们的主体向整机定义，整机定义产品、产品提出工艺和装备上的需求，逐次可以向上提出 5-10 年的需求，给我们后面提供战略的目标和方向。”

苏巍指出，新兴技术、新应用刺激集成电路的需求快速增长，为集成电路产业发展助力，中国半导体将迎来前所未有发展的良机。坚持与国际市场竞争，寻求国际合作，与战略合作参与全球化的资源配置，中国半导体的行业仍然持续拥抱全球自由竞争，但是也时刻要做好产业链，关键环节的合理布局。

此次论坛的举办地上海正是中国集成电路发展的重镇。上海市经济信息化委副主任傅新华在论坛上表示，2019 年，全市集成电路行业销售收入超过 1700 亿元，同比增长 17.7%，产业规模占全国的 22%。基本形成了 “一体两翼”空间布局，成为国内集成电路产业集中度最高、产业链最完善、综合技术能力最强的地区。

上海自贸区临港新片区将成中国芯片产业重镇

2019 年 8 月 20 日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正式揭牌，旨在临港建设具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。临港新片区正在加快引进和布局能够填补空白、解决痛点且产业生态带动能力强的项目，聚焦超越摩尔技术突破、装备材料补短板，打造国内特色工艺、装备材料第一高地，重点布局芯片设计、装备研发、特色工艺、基础材料、封装测试领域。到 2025 年，基本建成 “全链发展、跨界融合、高端引领、创新卓越”的世界级集成电路综合性产业创新基地。

雷锋网了解到，全链发展正是临港新片区的特色，不局限于芯片产业链的某一个环节。临港新片区会优先选择国内有核心竞争力，实力强的大企业，形成规模和示范效应。当然，他们也非常欢迎有技术的创新型企业，通过产业基金等方式发现有潜力的初创公司，给予他们相应的优惠政策。能够快速落地也是众多公司选择进入临港新片区的重要原因。

据悉，目前临港地区已经集聚了地平线、寒武纪、华大积塔、新昇、盛美半导体、国微思尔芯、旻艾、格科微、橙科微等 40 余家集成电路企业，涉及设计、EDA、制造、封装、测试、材料、装备等全产业链，集成电路产业生态也已基本形成。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会高级专员张杰透露，自挂牌以来，新片区已累计签约各类产业项目 289 个，涉及总投资 2528 亿元，其中高科技产业项目 107 个，投资额 1613 亿元，主要集中在集成电路，人工智能，生物医药，航空航天等领域。

张杰还表示，“我们初步预计，在十四五期间，临港新片区集成电路产业投资规模将超过两千亿。”

最后，借用魏少军教授的一句话，“我们还是要强调开放合作，不要强调那些看起来可以过嘴瘾的事情。”

集成电路这个基础性、支撑性的产业仍然需要全球协作，集成电路产业的发展也将伴随 GDP 的增长共同成长。对于国内芯片的发展而言，上海值得特别关注，今年 1-5 月份，上海集成电路产业销售收入逆势增长 38.7%。临港新片区也将成为中国芯片产业重镇。

2020 年 8 月 7 日至 8 月 9 日，2020 年全球人工智能与机器人大会（CCF-GAIR 2020）将在深圳隆重举行，今年的主题是 AI 新基建产业新机遇，设置了针对新基建学术的 AI 前沿专场、机器人前沿专场、联邦学习专场 3 大专场，针对新基建产业的 AI 芯片专场、智能驾驶专场、AIoT 专场等的 11 大专场。AI 芯片专场的学术大咖和重要企业技术 VP 将共同探讨如何用创新的指令集、架构以及商业模式抓住新基建给 AI 芯片带来的绝佳机遇。