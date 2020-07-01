美国房价上涨推美股收高，1 个特斯拉相当于 23 个蔚来

北京时间 7 月 1 日消息，疫情期间美国房价继续上涨，6 月份消费者信心指数超过预期，给予投资者信心，星期二美股收高。截至收盘，道指涨 217.08 点，涨幅为 0.85%，报收 25812.88 点；标普 500 指数涨 47.05 点，涨幅为 1.54%，报收 3100.29 点；纳指涨 184.61 点，涨幅为 1.87%，报收 10058.77 点。

美国主要科技巨头全线上涨，Facebook 涨 2.91%，亚马逊涨 2.93%，苹果涨 0.83%，NetFlix 涨 1.74%，Alphabet 涨 1.34%，微软涨 2.55%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌 0.75%，爱奇艺跌 0.3%，拼多多跌 1.86%，微博涨 0.81%，腾讯音乐涨 1.58%，阿里巴巴涨 0.32%，京东涨 1.01%，趣头条涨 4.56%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：金山云（涨 13.75%），信也科技（涨 9.04%），无忧英语（涨 7.11%），寺库（涨 6.95%），蔚来（涨 6.78%），途牛（涨 3.36%），触宝（涨 3.2%），小牛电动（涨 3.03%），跟谁学（涨 2.85%），搜狐（涨 2.79%），金融界（涨 2.79%），云米（涨 2.71%），嘉楠科技（涨 2.7%），前程无忧（涨 2.69%），团车（涨 2.53%），猎豹移动（涨 2.38%），富途控股（涨 2.25%），500 彩票网（涨 2.12%），兰亭集势（涨 2.09%），搜狗（涨 1.95%），哔哩哔哩（涨 1.8%），房天下（涨 1.61%），老虎证券（涨 1.46%），好未来（涨 1.39%），蘑菇街（涨 1.12%），网易有道（涨 1.11%），荔枝（涨 0.94%），优信（涨 0.7%），趣店（涨 0.59%），58 同城（涨 0.43%），唯品会（涨 0.4%），正保教育（涨 0.35%），乐信（涨 0.09%），新氧（涨 0.07%）。

与上一交易日持平的公司包括：微贷网、流利说、新浪、百世、易车。

下跌的公司包括：宝尊电商（跌 0.05%），陌陌（跌 0.11%），宜人贷（跌 0.24%），欢聚集团（跌 0.34%），万国数据（跌 0.56%），中芯国际（跌 0.57%），携程网（跌 0.61%），新东方（跌 0.72%），华米（跌 0.72%），1 药网（跌 0.78%），虎牙（跌 0.85%），汽车之家（跌 0.91%），360 金融（跌 0.93%），中通（跌 1.05%），小赢科技（跌 1.6%），品钛（跌 1.65%），斗鱼（跌 2.37%），蛋壳公寓（跌 2.53%），如涵控股（跌 2.61%），凤凰新媒体（跌 2.63%），达内科技（跌 3.13%），亿航（跌 3.5%），乐居（跌 3.68%），世纪互联（跌 3.75%），云集（跌 3.93%），UT 斯达康（跌 4.4%），人人公司（跌 4.56%），信而富（跌 4.79%），简普科技（跌 7.8%），迅雷（跌 8.9%）。

持股新浪的对冲基金减少 5 家

在当前震荡的市场上，新浪没有受到对冲基金的青睐。最近，看多新浪的对冲基金数量减少了 5 家。Insider Monkey 的计算表明，新浪并非是最受对冲基金青睐的 30 支股票之一。Insider Monkey 的研究还显示，自 2017 年 3 月以来，对冲基金持有的部分股票表现比标普 500 ETF 高 58%。截至今年第一季度末，在 Insider Monkey 跟踪的对冲基金中，有 13 家持有新浪股票，比去年第四季度减少 28%。相比之下，上年同期有 24 家对冲基金持股新浪。在这 13 家对冲基金中，持有新浪股票最多的是 International Value Advisers，去年第三季度末价值 5170 万美元；排在第二位的是 HBK Investments，持有价值 3070 万美元的新浪股票。D E Shaw、Renaissance Technologies 和 Citadel Investment Group 也看好新浪，位居持股新浪最多的对冲基金之列。持有的新浪股票，占到 International Value Advisers 在 13F 文档中披露资产的 3.27%，这一比例在 13 家对冲基金中是最高的。新浪股票占到 HBK Investments 管理资产的 0.94%。截至第一季度末，Symmetry Peak Management 减持价值约 170 万美元的新浪股票，减持力度最大；Paloma Partners 紧随其后，减持约 60 万美元。今天常规交易中，新浪股价与上一交易日持平，盘中一度跌至 35.49 美元。

携程完成可转换优先票据认沽权要约，跌 0.61%

携程今天宣布，已完成此前公布的与 2025 年到期的可转换优先票据有关的认沽权要约。认沽权要约到期时间是纽约市时间 2020 年 6 月 29 日。这批可转换优先票据的购买价累计为 3.9524 亿美元。携程同意回购所有票据，并将所需现金转给代付银行纽约梅隆银行，后者将把现金分配给票据持有人。在完成回购这批票据后，按完全稀释基准，携程普通股总股本将减少 90 万股。与携程这次交易有关的材料的电子版将发布在美国证券交易委员会网站上。今天常规交易中，携程网股价下跌 0.16 美元，跌幅为 0.61%，报收于 25.92 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：Yelp（涨 7.73%），特斯拉（涨 6.98%），西部数据（涨 5.14%），Uber（涨 4.89%），美光科技（涨 4.83%），AMD（涨 4.63%），PayPal（涨 3.49%），英伟达（涨 3.24%），英特尔（涨 2.68%），Box（涨 2.67%），Adobe（涨 2.62%），VMware（涨 2.56%），高通（涨 2.47%），eBay（涨 2.22%），恩智浦（涨 2.2%），戴尔科技（涨 2.19%），Salesforce（涨 2.18%），赛门铁克（涨 2.06%），zoom（涨 2.0%），博通（涨 1.88%），黑莓（涨 1.87%），惠普公司（涨 1.75%），Snap（涨 1.73%），摩托罗拉系统（涨 1.44%），GoPro（涨 1.38%），诺基亚（涨 1.15%），SAP（涨 1.13%），思科（涨 1.06%），艺电（涨 1.04%），Twitter（涨 1.02%），甲骨文（涨 0.93%），IBM（涨 0.85%），Slack（涨 0.71%），爱立信（涨 0.65%），索尼（涨 0.6%），Pinterest（涨 0.59%），动视暴雪（涨 0.53%），iRobot（涨 0.11%）。

下跌的公司包括：Fibit（跌 0.15%），Lyft（跌 0.15%），Zynga（跌 0.21%），LendingClub（跌 0.66%），速汇金（跌 1.53%），Spotify（跌 2.62%），Groupon（跌 5.03%）。

微软市值达 1.543 万亿美元，略逊于苹果

今天常规交易中，微软股价上涨 5.07 美元，涨幅为 2.55%，报收于 203.51 美元，这也意味着今年以来微软股价累计上涨 29%。一周前，微软刚刚创下 201.91 美元的股价记录。目前微软市值为 1.543 万亿美元，略低于苹果的 1.581 万亿美元。今年上半年，苹果股价累计上涨 23%。投资者仍然认为，微软是由快速兴起的居家办公和学习推动的云计算服务普及的一大受益者。微软 Azure 云服务，Office 365 和 Teams 等基于云服务的应用的增长相当强劲。实体软件几乎完全被数字化服务取代，是微软最近决定关闭几乎全部专卖店的一个因素。截至 3 月 31 日的微软第三财季业绩超过华尔街预期，其中营收增长 15%。虽然微软因与新冠疫情有关的不确定性撤回 “个人计算”业务业绩预期，但实际上这一业务的业绩达到最初预期范围的中值。微软 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉 (Satya Nadella)在财报中称，“2 个月完成了 2 年的数字化转型。可持续的商业模式、多样化的产品和差异化的技术，使我们未来会有更好表现。”预计微软将在 7 月中旬公布第四财季财报。

特斯拉市值首超 2000 亿美元，约为蔚来 23 倍

电动汽车新秀 Nikola 的 Badger 电动皮卡已开始接受预订。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）星期一发表投资报告称，Badger 显然是特斯拉 Cybertruck 的竞争对手。艾维斯称，Cybertruck 预订量已达到令人吃惊的 65 万辆，而且增长势头不减。他认为，Badger 未来 3 至 6 个月的预订量，将是投资者了解电动皮卡市场普及曲线的关键。艾维斯对特斯拉股票评级为 “中性”，目标股价为 1000 美元。据 Wedbush 称，特斯拉股价要达到其 1500 美元的最高目标股价，在电动皮卡市场获得成功是一个关键因素。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 70.46 美元，涨幅为 6.98%，报收于 1079.81 美元，创下新高。盘中特斯拉股价一度摸高 1087.5 美元。特斯拉市值也首次超过 2000 亿美元，达到约 2003 亿美元，与丰田的差距进一步缩小。特斯拉将于未来数天内公布第二季度汽车交付量，这也是其股价上涨的一个原因。今年以来特斯拉股价累计上涨 159%，同期标普 500 指数和道指分别下跌约 5% 和 11%。蔚来今天上涨 0.49 美元，涨幅为 6.78%，报收于 7.72 美元，市值约为 88 亿美元。这意味着特斯拉的市值约为蔚来的 23 倍。