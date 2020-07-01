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小米造的智能遥控汽车今日 10 点众筹：179 元

2020/7/1 8:07:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 6 月 28 日消息 6 月 28 日，小米制造了一个大乌龙，官方商城发微博暗示将 “造车”，下午公关总经理徐洁云就紧急辟谣，称是同事抖机灵抖错了，造车没有的事。

IT之家获悉，实际上是 小米“做了一辆智能遥控车”，1:16 比例复刻吉姆尼越野悍将形象，这款遥控车会在今天（ 7 月 1 日）上午 10 点在小米商城开启众筹，众筹价 179 元，零售价 199 元。

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关键词：小米遥控汽车

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