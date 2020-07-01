小程序创业者：一年前拒绝 200 万融资，如今却被迫卖公司

“去年和大概 10 家投资机构有联系，行情也还好，所以 100、200 万没拿。今年，要有 100 万就不错了。”正在找融资的李宇感到有些后悔。

在过去的一年，他做的一款报名小程序实现了 50% 的用户增长，踏过了 300 万的门槛。即使是疫情期间，用户数也依然在增长。

但是与用户增长相反的是他期望值的下降。一两百万的投资款不拿，是因为当时希望能拿到至少 500 万；现在，能有 100 万就行，但投资人都变得更保守了。

在过去的几个月时间里，他开始逐步通过各种关系加上投资人的微信，然后递上自己的 BP（Business Plan，商业计划书），但多数没有得到回复。

“6 个人的团队，现在我只留 2 个技术，其他人都先撤了。要不是疫情期间大家薪水减半，估计现在我的项目都没了。”李宇甚至自我怀疑，是产品不行还是切入点不对。

“钱不到你的账上，就是 0%”

李宇成为一名小程序创业者已经差不多两年时间。在他进入的 2018 年，小程序处于风口中。

在 2019 年 1 月的微信公开课 PRO 版上，微信发布小程序成绩单：覆盖超过 200 个细分行业，服务超过 1000 亿人次用户，年交易增长超过 600%，创造超过 5000 亿的商业价值。

出于对李宇个人的信任，种子轮投资人直接给了他一笔钱，还负担了部分人员开销和办公室的费用。2019 年，趁着微信小程序的东风，李宇和团队成功将用户做到了超过 200 万，日活接近 20 万。

“我想开始做 App，这样可以摆脱对微信的依赖，想象空间更大。”李宇告诉新浪科技，小程序的优势是传播快，获客相对容易，在完成早期的用户积累后，可以导流到 App，将功能进一步延伸。

按照李宇在 2019 年的计划，要融资至少 500 万元，然后在报名小程序的基础上做 App，开发兴趣社交功能，提升用户的活跃度和粘性，比如经常报名组织踢球的，都可以加入足球兴趣社区，讨论和足球有关的一切话题。

即使越来越少的用户愿意下载一个全新的 App，李宇依然计划这么做。“这是大部分创业者面临的问题，机会窗口越来越小。”也正是因为如此，李宇认为做 App 的计划不能推迟了。

带着至少融资 500 万的目标，李宇拒绝了不少 100、200 万投资的意愿。“当然，这还有他们占股过高的原因。”李宇认为，就算环境再怎么不好，总归还是能找到一个折中的方案。

出乎意料的是，2020 年春节，新冠肺炎疫情的出现。期间，李宇和团队组织了一个报名活动，收集医护的信息，并号召用户帮助募捐口罩、防护服、护目镜等急需的医疗物资，对口捐助给需要的医院。

最终，有超过 7000 人报名参与了这个活动。“并且在那段时间，用户保持了增长。”对于李宇和团队来说，这是难得的慰藉。

李宇告诉新浪科技，他的心情相当纠结，一方面他看到即使是疫情期间，依然有不少项目获得了融资，比如猿辅导在 3 月份宣布获得了一笔 10 亿美元的融资，另外一方面，小程序行业的早期创业项目，获得融资的并不多。

已经做了几年 FA（Financial Advisor，财务顾问）的陈一本来有意接过李宇的项目，帮助他找到愿意投钱的投资人，但最终他放弃了。“以前可能没问题，现在大家都在观望。不管什么项目融了多少钱，只要钱不到你的账上，那就是 0%。”他说。

保守和更保守的投资人

一定程度上，陈一也算是一名创业者。2019 年底，他离开了老东家，单独做了一家财务顾问机构。

2020 年，他看到了太多无力的创业者。

“现在融资不好拿，募资也不好募，总之是都困难。”陈一用了一个比较夸张的类比，现在的困境不亚于第二次世界大战的时候，毕竟英国女王上一次出来演讲，还是第二次世界大战的时候。

市场好的时候，投资者抢着入场，不少风口上的公司三天就公布新的一轮融资。“而现在，不是估值高低的问题，是压根没人出价。”陈一说完，摇摇头，这就跟二战一样，简直堪称百年一遇。

“现在投融资很冷淡，大家募资也都非常困难。”一位来自龙珠资本的投资人表示。

如果以前还是以管理基金的规模划分投资人的话，现在则只有两种区分投资人的方式，保守的和更保守的。

保守的投资人，会选择成熟期和风口项目，比如疫情之下，在线教育成为热门领域，包括猿辅导和作业帮在内，先后公布 10 亿美元的 G 轮融资和 7.5 亿美元的 E 轮融资。

即使是选择早期项目，也会偏向于热门的领域，比如 IDG 联合君联资本领投的奕斯伟计算高达 20 亿元的 B 轮融资，后者是一家芯片设计和解决方案提供商。创新工场投资领投的德风科技 8000 万元 A 轮融资。奕斯伟计算和德风科技，都是踩在了新基建和企业服务的风口上。

更保守的投资人，多是因为募资并不顺利，囊中羞涩。华兴资本的一位投资经理告诉新浪科技，像高瓴资本这样的一线基金，可以募集到 100 亿美元，但是二线基金普遍都不稳定。

清科研究中心数据显示，2020 年第一季度 VC 机构共新募集 80 支可投资于中国大陆的基金，数量同比下降 51.2%；新增资本量为 267.99 亿元人民币，同比下降 50.9%；平均募资规模为 3.35 亿元人民币。

与此同时，2020 年第一季度 VC 市场人民币基金新募集数量同比下降 48.3%，募集金额同比下降 40.8%；外币基金募集数量同比下降 84.6%，募集金额同比下降 72.2%。

募资的疲软，导致不少投资机构不愿意投入风险较大的早期项目。清科研究中心数据显示，2020 年第一季度国内早期投资市场共发生 206 起案例，同比下降 39.8%；披露总金额 19.30 亿人民币，同比下降 33.1%。

2020 年第一季度 VC 市场共发生投资 554 起，同比下降 39.6%；披露投资金额的 459 起投资事件共涉及 251.22 亿元人民币，同比下降了 37.8%。

一位在北汽新能源负责产业投资的高管告诉新浪科技，当下的情况，把钱给投资机构的机构变得更加谨慎了，他们也在等待情况好转。“给钱的犹豫了，投资人也没辙。”他说，投资实际上就是接盘的游戏，对方不接，盘子就抛不出去，因为对方也担心抛出去没人接。

投资不再是一场豪赌

创新工场董事长兼首席执行官在接受新浪科技的独家专访时谈到，现在的投资形势与 5 年前的投资形势有比较大的不同。

投资人更加谨慎，开始更重视那些在传统商业价值体现指标上表现更好的公司。而融钱烧钱做 to C 应用的公司，以及先不考虑商业模型、模式，等累积了足够的用户再说的公司，现在在全世界都是受到质疑的。

在完成对德风科技的投资后，创新工场合伙人包益民在接受新浪科技采访时曾表达了同样的观点，“不仅仅是有技术和概念，更要做到技术产品落地并能创造实在、可持续的收入利润的公司会更容易得到资本的青睐。”他说。

这也就不难理解，Keep 即使在 2019 年底已经获得了融资进入，但依然坚定的调整业务方向，裁掉了花钱多，收入少的部门，特别是负责人工智能的技术部门。5 月 19 日，Keep 宣布在 2020 年初完成了 8000 万美元的 E 轮融资。

但越来越多无法实现产品落地的明星创业公司正在倒下。最新的一家是原来备受瞩目的造车新势力拜腾。2019 年 9 月，拜腾汽车 CEO 戴雷在接受采访时曾透露，C 轮融资已经陆续完成，部分资金已经到账。

但截止目前，拜腾汽车已经拖欠大部分员工长达 4 个月的薪水，美国办公室相继裁员。6 月 30 日，拜腾汽车决定将自 7 月 1 日起暂停中国区的运行，仅保留 100 人维持基本的职能运转。与此相对应的是，拜腾汽车的量产车型 M-Byte 的量产计划已经被推迟了一年。很明显，拜腾汽车的融资并不顺利。

李宇来不及关心这些充满负能量的消息。

也是在 6 月的最后一天，对融资已经不抱希望的李宇，决定出售自己的项目，他希望自己一手做起来的产品能去到发挥其最大价值的团队中。

“创业不易，且行且珍惜。”他说。

（应采访者要求，文中人物皆为化名）