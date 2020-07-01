美国企业退出，日本企业补缺，为华为供应 5G 零部件

7 月 1 日消息，据国外媒体报道，美国正在限制美国企业帮助中国推进 5G 网络建设，但日本的一些企业正在填补空缺，为华为供应 5G 设备零部件，并从中获利。

中国斥资 1500 亿美元在全国范围推进 5G 网络服务铺设，计划今年年底建成 50 万个 5G 基站。这些服务通常采用来自华为的设备。

电子元件制造商村田公司董事长村田恒夫 (Tsuneo Murata)表示， “中国政府正积极推动 5G 的普及。对我们的零部件业务来说，这是一个很有销路的市场。”

由于大多数日本消费电子品牌已经走向衰落，向全球科技公司供应零部件和材料成为了该国非常重要的一项业务。

在美国和中国争夺科技领导权，美国政府考虑干预私营部门限制华为的大背景下，日本正尝试同时向这两个国家供应零部件和材料，同时竭力规避政治地雷。问题在于，日本和德国、韩国等其它美国盟友的企业还能向华为供货多久。

美国前代理贸易代表、亚洲协会政策研究所副所长温迪 · 卡特勒 (Wendy Cutler)说道，“当美国第一次实施出口管制时，它的规定主要影响到美国公司。但在过去一年里，美国开始意识到，华为等公司仍然能够获得所有受到出口管制的技术。

她说，“出口管制行动”很快就将传导到美国的盟友那里。“如果你全面研究了美国政府的公告，就会清楚它接下来的动向。”

今年 5 月，特朗普政府表示将实施出口限制切断华为与海外供应商的联系，主要针对的是台积电向华为旗下子公司海思半导体销售的半导体产品。

目前，对于受新冠病毒疫情影响的日本企业而言，中国仍是为数不多可带来可观收益的市场之一。得益于中国和大亚洲地区对 5G 网络相关产品需求强劲，日本安立公司 (Anritsu)最近一个季度的运营利润较上年同期增长 75%。该公司的机器用于测量基站等 5G 设备是否正常运行。

安立高级副总裁 Takeshi Shima 指出， “随着中国智能手机厂商不断进行国际扩张，将产品推向越来越多的海外市场用户，中国对我们公司产品的需求一直在增长。”

尽管中国政府一直鼓励支持国货，以强化国内制造业，但这些年来，许多日本零部件供应商已渗透进中国供应链，并能够稳定赚钱。

杰弗瑞分析师 Sho Fukuhara 称，中国企业仍然依赖于日本供应商，而且这些供应商在美国也有业务。他说，“美国不想要中国的商品，中国也不想要美国的商品，这让日本能够从这两个大市场中获益。”

日本村田公司致力于生产一种名为多层陶瓷电容器的小型组件，它有助于控制电流，可为半导体存储能量。该部件被广泛用于从智能手机到汽车的各类产品。据电容器制造商称，单个 5G 基站通常需要大约 1.5 万个这样的部件。

村田称，受益于 5G 设备的采用，公司今年第一季度的电容器订单同比增长了近 50%。

那些不太起眼的重要部件中，有很多都流向了华为的智能手机和 5G 设备。华为董事长梁华去年 11 月表示，据估计公司 2019 年从日本采购大约 100 亿美元的零部件。他说道，通过这样的采购，“目前我们可以及时地将核心产品交付给我们的客户，而不依赖于美国的零部件。”

华盛顿的政策制定者担心，如果中国在建设可靠的大型 5G 网络方面占据领先地位，将来它会有望向其他国家出口更多的设备，由此这些国家可能会变得依赖于中国。中国还有望在无人驾驶汽车等由快速无线网络速度支持的新技术领域取得领先地位。

新美国安全中心今年早些时候发布的一份国会授权报告称，美国应当扩大对华为 5G 系统的销售限制，把外国公司的销售也包括在内。“切断华为从国际市场采购零部件的能力，而不仅仅是阻止其采购美国零部件制造 5G 网络设备，会给华为的 5G 网络建设带来巨大的运营挑战。

彼得森国际经济研究所研究员马丁 · 切尔兹皮帕 (Martin Chorzempa)说，美国正在考虑的一种手段是，让为华为供货的美国以外公司更难用上美国的零部件。

他说，这么做的风险是全球供应链的 “去美国化”，在这种情况下，外国公司会完全规避美国技术，以免受到美国出口管制的影响。

切尔兹皮帕说道，这就是为什么特朗普政府 5 月份公布的与华为有关的限制措施只针对芯片做出了规定变更。他指出，半导体被认为能够直击华为的要害，但就目前而言，其他零部件供应商并不受那些规定限制，因而还是能够继续向华为供货。

松下公司就是其中之一。这家公司正在扩建其位于中国广州的工厂，该工厂生产用于 5G 路由器等设备的电路板材料。

与此同时，各家企业也在为更严格的监管做准备。安立的 Takeshi Shima 说，他在试图弄清楚，如果美国颁布新规实施限制，公司会受到多大的影响。“日本企业将不得不仔细研究那些规定。”