黑莓 QNX 软件已嵌入 1.75 亿辆汽车，年增长 2500 万辆

7 月 1 日消息， BlackBerry（纽约证券交易所代码：BB；多伦多证券交易所代码：BB）近日宣布，超过 1.75 亿辆行驶中的汽车已搭载 QNX 软件。继 2019 年 6 月公司报告汽车嵌入数据之后，这一数字又增加了 2500 万辆。

据介绍，包括奥迪、宝马、福特、通用、本田、现代、捷豹路虎、起亚、玛莎拉蒂、梅赛德斯 - 奔驰、保时捷、丰田和大众在内的汽车制造商和一线汽车品牌均有在其高级驾驶辅助系统、数字仪表板、网络互联模块、免提系统和信息娱乐系统中应用 BlackBerry QNX 软件。

BlackBerry 执行主席兼首席执行官程守宗表示，在过去五年中，搭载了 BlackBerry QNX 技术的汽车数量从 6000 万辆发展到如今的 1.75 亿多辆，增长了将近三倍。BlackBerry 已成为当前和下一代网联和自动驾驶汽车的首要基础软件平台提供商，Strategy Analytics 的独立评估显示汽车的电子架构正在从硬件驱动演变为软件定义，这进一步证实了我们在业界的领先地位。

资料显示，早在黑莓 2016 年退出手机市场之前的 2010 年，黑莓就收购了 QNX。当时的 QNX 是一家聚焦网联汽车安全的软件企业。目前 QNX 系统已经占据了联网汽车嵌入式操作系统市场的半壁江山。