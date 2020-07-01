TikTok 等中国应用被禁，部分印度用户不爽：这让我怎么生活

7 月 1 日消息，据国外媒体报道，印度近日对 59 款中国应用程序实施禁令，这可能会影响到字节跳动在该国的 10 亿美元扩张计划，同时也引起部分 TikTok 用户愤怒不满。

周一晚上，印度称有 59 款应用对其 “主权和领土完整构成威胁”。TikTok 在列其中，随后它在该国的谷歌和苹果应用商店被屏蔽。周二晚些时候，原已在手机上下载 TikTok 的印度用户不再能够在该应用上观看任何的视频。

截至目前，TikTok 全球累计下载量达到 20 亿次，其中印度市场占 6 亿次以上，占比高达 30%。字节跳动去年在该国聘用了几名高管，并制定了 10 亿美元的投资计划。印度是该公司的第一大增长市场。

TikTok 在一份声明中表示，印度方面已邀请公司对禁令做出回应，并提交澄清说明。它还说，公司遵守当地所有的数据安全和隐私要求。该公司没有就其扩张计划的前景发表评论。

TikTok 在印度的一位匿名内容审查员告诉路透社，“我们的经理说，没有必要恐慌，一切正常运转。但其实大家都担心失业。” 他目前在印度南部城市海德拉巴工作。

印度政府禁令没有提到中国，也没有提到边境冲突。应用分析公司 Sensor Tower 表示，被禁的 59 款应用全都来自中国，包括腾讯的微信和阿里巴巴的 UC 浏览器。

一位为一家在印度被禁的应用公司提供咨询的律师表示，“如果禁令不撤销的话，这些公司将不得不削减在印度的业务，这可能会引发裁员。”

“我现在该怎么生活?”

在印度，许多用户在 TikTok 周二停止显示内容之前发布视频，来对政府的决定表达不满。有些人告知粉丝们到 YouTube 或 Instagram 关注他们以后的更新动态。

一位名叫 @omkarsharma988 的用户发布了一段视频，视频中他将餐具扔在地上，还一边击打椅子一边哭泣，背景音乐放的是一首印地语歌曲：“你离开了我，我现在该怎么生活？”在已下载到手机的 TikTok 应用不再能正常使用之前，这条视频被点赞 21.8 万次。

另一名用户发布的视频显示，TikTok 的 logo 被放在了一个相框里，周围有一个花环，视频标题是 “愿 TikTok 安息！！”，同时伴有背景音乐。

去年，印度一邦法院称 TikTok 鼓励传播色情内容，该应用随后被短暂禁用。该公司告诉最高法院，该禁令使其每月损失约 1500 万美元。

几名印度律师表示，鉴于政府提到的是国家安全方面的隐忧，这一次中国企业胜诉的几率很小，这意味着它们只能寄望于通过游说来促使印度政府撤销这一决定。

为中国企业提供咨询服务的 Link legal 律师桑托什? 帕伊 (Santosh Pai)指出，“从法律角度来看，此次禁令难以动摇，因为像国家安全这样的禁用理由很难推翻。”

两名知情人士透露，这项禁令也令腾讯十分失望。腾讯有在印度市场上提供应用程序，它还积极投资当地的初创企业。今年 4 月，印度政府下令对来自中国等国的投资进行审查，腾讯等公司因此受到打击。

其中一名知情人士称，尽管微信在印度不太受欢迎，但腾讯担心印度政府稍后可能会对其热门游戏《绝地求生》的移动版实施禁令。腾讯方面拒绝置评。

有两款来自中国公司的游戏在周一的被禁应用名单之列，它们是《无尽对决》和《列王的纷争》的海外版本。

据 Sensor Tower 称，自 2014 年 1 月以来，此次被禁用的 59 款中国应用在印度的合计下载量约为 49 亿次。