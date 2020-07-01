报道称三星暂无计划参加 IFA 2020

（原标题：过往是常客的三星今年不打算参加 IFA 2020）

由于疫情影响，本届展会也有可能被取消。

IFA（柏林国际电子消费品展览会）是最受欢迎的消费类电子产品展会之一。自 1991 年以来，三星就一直是该展会的常客。但是据新的报道，这家韩国科技巨头将不会在 2020 年参展。

IFA 2020 计划于 9 月 4 日至 9 日举行。但是由于全球冠状病毒的流行，该展会可能会像 MWC 2020 一样被取消。

根据韩国媒体 EDaily（通过 SamMobile）的报道，在正式宣布取消之前，三星似乎已经决定不参加该展会。以前，IFA 曾经是 Galaxy Note 系列的发布平台。

去年在 IFA 2019 上，三星发布了首款非旗舰 5G 智能手机 - Galaxy A90 以及其它家用电器。今年，我们可能会在 9 月看到三星发布一些电器产品，智能手机则可能于 8 月推出。

Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Fold 2 将于 8 月 5 日发布。我们还可能会在近期见到 Galaxy Watch 3 和 Galaxy S20 FE，也称为 Galaxy S20 Lite。而近来传出的 Galaxy Fold Lite，已推迟到 2021 年发布。