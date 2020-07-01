爆料：海南免税 iPhone 11 128GB 价格低至 5105 元

财政部、海关总署、税务总局 6 月 29 日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自 2020 年 7 月 1 日起实施。

据了解，海南各大免税店都已备足货物。特别是新增品种如苹果手机、平板电脑、耳机、电子手表、红酒、保健品、蜂蜜等，都已上架，并将于 7 月 1 日起正式对外免税销售。

主要调整包括：

免税购物额度从每年每人 3 万元提高至 10 万元。

离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种。

取消单件商品 8000 元免税限额规定。

以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类。

鼓励适当竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。

加强事中事后监管，明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律责任。

据网友 @明章叔叔 爆料，以苹果用户关心的价格为例，海南免税 iPhone 11 128GB 价格低至 5105 元，iPhone 11 Pro Max 256GB 价格为 8625 元，AirPods 二代起售价仅为 970 元，iPad 和 Apple Watch 的售价较官网也有不同程度的 “优惠”。

具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营。那么目前海南离岛免税店有哪几家呢？目前包括：

海口美兰机场免税店

海口日月广场免税店

琼海博鳌免税店

三亚海棠湾免税店

那么，海南机票安排一下？