和尚、老师，这 13 位韩国平民为何能左右三星太子的命运？

译者注：韩国检方正在考虑是否以非法继承三星集团经营权罪名起诉集团实际控制人、三星电子副会长李在镕。然而，一个鲜为人知的平民审议委员会可能会左右李在镕的命运。这个委员会建议韩国检方不要起诉李在镕。

《福布斯》富豪榜显示，截至 2019 年 7 月，三星集团会长李健熙 (Lee Kun-hee)的净资产为 168 亿美元，连续 11 年把持韩国首富位置。身为李健熙的独子，李在镕的净资产为 61 亿美元，排名第四。三星对韩国经济影响巨大。三星去年 8 月公布的财报显示，2019 年上半年，三星占据韩国出口总额的 20%。

以下是综合报道：

韩国检方一直抓着李在镕不放。2017 年，韩国检方首次以行贿罪、挪用公款等罪名起诉李在镕。这桩案件一波三折，李在镕先是被判入狱 5 年，又被上诉法院改判 2 年零 6 个月缓刑 4 年，并被释放。最终，韩国最高法院将案件发回上诉法院重审。

现在，韩国检方又在另外一桩案件中对李在镕发难，正在考虑是否对他提起公诉，这桩案件聚焦的是李在镕是否非法继承了三星集团的经营权。韩国检方的调查已历时一年半。今年 5 月，韩国检方今天传唤了李在镕，以调查李在镕是否利用三星集团旗下三星物产与第一毛织公司的合并帮助自己接管集团管理权。

当时，首尔中央地方检察厅经济犯罪刑事部以被告发人的身份传唤了李在镕，就 2015 年三星物产和第一毛织合并引发的各种疑，询问了和集团未来战略室方面相互之间的指示、报告关系。这是自 2017 年 2 月因涉嫌向前总统朴槿惠行贿而被朴英洙特别检察组拘留并接受调查后，时隔 3 年零 3 个月李在镕再次到检察机关接受调查。

不同寻常的平民审议委员会

然而，一个鲜为人知的平民委员会可能会帮助李在镕逃过一劫。这个委员会由 13 名韩国平民组成，都是男性，包括了教授、教师以及两个和尚。他们是来自韩国法律界、媒体界、市民团体等领域的外部专家。

他们能够聚集在一起，是因为李在镕请求启用一个很少使用的法律选项：由一个平民委员会来审议法律案件。李在镕要求这个外部专家组召开会议，公开评估检方继续对他进行调查和可能对他提起公诉的适法性。委员会成员将听取支持和反对因金融欺诈指控起诉李在镕的各方意见，再进行另外 2 个小时的内部讨论，随后再进行秘密投票了作出决定。

在李在镕发出这一请求前，司法界以外很少有人听说过这一创建于 2018 年的平民委员会选项。现在，它将影响一桩在韩国引发全国性争议的案件。这桩案件是韩国最具影响力的财阀或企业集团——三星——与政府机构之间的对抗。韩国政府已经承诺削减财阀的影响力，打击官商勾结。

在大多数发达国家的司法体系中，检察官决定对哪桩案件提起公诉，法官或陪审团作出最后的裁定。作为韩国总统文在寅上任后实施改革的一部分，韩国启用了一个不同寻常的平民委员会审议选项。它类似于大陪审团模式，但是成员将由韩国最高法院检察署随机从现有的数百名此前经过审查的后备人选中抽取。这个审议委员会的决定可被视为公众对于李在镕和首席检察官所持何种看法的晴雨表。

李在镕的胜利

6 月 26 日，13 名韩国公民被关在首尔市区政府办公楼 15 层的一个大型会议室内，围绕着李在镕是否应该被起诉的问题激辩了 9 个小时。最终结果出炉：10 位反对起诉李在镕，只有 3 位支持。这一结果也让审议委员会成员自己目瞪口呆。

“我们都十分震惊，”一位成员称，“我们进行了激烈辩论，但不是所有人都暴露过他们的想法，结果真的很难说。”

李在镕

这一结果虽然不具法律约束力，但却是三星及其实际控制人李在镕的一次重要胜利。李在镕赌上了自己的命运，押注这一不为人知的审案体系来削弱政府对他 的指控，展示民间对于三星的支持。

审议委员会的这一建议立即引发了企业治理活动人士和立法者的反对，他们督促检察官无论如何都要起诉李在镕。但是，如果他们选择忽视审议委员会的意见，官员们可能就会承受激怒平民大众的风险。这些平民把三星视为疫情后韩国经济复苏的关键。

第二位审议委员会成员称，鉴于民意两极分化，他原本预计投票会非常接近。第三位成员称，他对于决定产生后引发的争议感到沮丧，因为他们已经尽最大努力维持公正。但是他也承认，有一两位成员提出了三星法律危机对经济的影响。“这是一场围绕着企业财阀上演的幕后意识形态斗争”。一位成员称。

李在镕的律师称，他们 “感谢”审议委员会的参与，“尊重他们的决定”。韩国检察官办公室的代表尚未置评。

检方本想拿李在镕杀鸡儆猴

自从 2018 年实施审议委员会制度以来，检方在大多数情况下都会接受这些外部专家的建议。

一位审议委员会成员称，现在球被踢到了检方这一边。虽然检方此前基本都会接受审议委员会的建议，但是该委员会从未审议过如此备受关注的案子。检方可能认为，他们花费了多年时间展开调查，本想拿李在镕杀鸡儆猴。如果检方决定继续推进这桩案子，那么起诉决定可能会让李在镕卷入另外一个三年的案件审理过程。

“除了李在镕的个人责任，我相信这应该是一次促进金融市场法律和秩序的机会，”一位成员表示，“为了子孙后代，我们的社会必须变得透明和公平。”