分析师称戴尔和惠普下半年个人电脑销售可能放缓

个人电脑生意不是一个容易赚钱的地方。尤其是对投资者来说。

惠普公司（HP Inc.）和戴尔技术（Dell）今年都在努力提高投资者业绩。惠普击退了施乐控股（xeroxholdings，XRX）的敌意收购要约，同时承诺提高资产负债表，回购其一半或更多股份。然而，由于流感大流行带来的不确定性，该计划被暂停。

与此同时，据报道，戴尔正在讨论收购其在 VMware（VMW）81% 股权的各种选择，其中可能包括出售或分配该股权，或收购公众持股人。

Cowen 分析师 krishsankar 周二对戴尔和惠普进行了报道，他对这两家公司的股票都持谨慎态度。他以市场表现评级和 18 美元的目标（仅比当前水平低一毛）启动惠普，并以市场表现（Market Perform）推出戴尔（Dell），目标价为 60 美元，比最近的价格高出一点。

Sankar 在一份研究报告中写道，惠普的重组举措，除了计划中的股票回购计划外，还包括大幅削减成本，这对公司的盈利是有利的。但他补充称，全球经济放缓 “给公司的资本回报计划带来了一些不确定性”，同时该公司仍在继续制定打印机和耗材的价格策略。

Sankar 指出，惠普的个人电脑业务一直是在家工作和远程教育趋势的受益者，以应对这一流行病，但他认为这些因素可能会在 2020 年下半年消失。他还担心 “从家里上班可能会减少客户在印刷和用品上的开支。”

对戴尔而言，他同样预计，上半年对个人电脑需求的提振将从这里消失，他预计，随着IT买家降低成本，并在当前环境下更积极地采用云计算，戴尔的企业计算基础设施业务将出现 “近期不利因素”。他发现戴尔目前的估值 “处于历史区间的上端”，但他补充道，“解锁”VMware 的一些价值 “可能会推动长期的上涨”

周二，戴尔上涨 1.3%，至 54.44 美元，惠普上涨 1.5%，至 17.39 美元。