《死亡搁浅》 PC 版中文预告发布：7 月 14 日上线

IT之家7月1日消息 根据505Games的消息，小岛工作室开发的《死亡搁浅》PC 版本即将在 7 月 14 日同步发售于 Steam 与 Epic 游戏商城 。中文预告现已发布。

《死亡搁浅》 PC 版中文预告：

视频显示，预购特典将包括《死亡搁浅》数字原声带扩展版、《死亡搁浅》艺术设定集和“Ludens 面具”太阳眼镜等物品。

游戏介绍：



传奇游戏制作人小岛秀夫带来颠覆传统游戏题材的全新体验。



山姆·布里吉斯必须勇敢直面因死亡搁浅而面目全非的世界。手握残存的希望碎片，踏上征途，逐步重建已分崩离析的世界。



诺曼·瑞杜斯（Norman Reedus）、麦斯·米科尔森（Mads Mikkelsen）、蕾雅·赛杜（Léa Seydoux）、琳赛·瓦格纳（Lindsay Wagner）倾情出演。



PC 版额外功能包括高帧率、照片模式以及超宽显示器支持，还包括 Valve Corporation 《半衰期》系列的交叉内容。

IT之家曾报道，《死亡搁浅》PC 版的配置要求已经公布，在 720p 分辨率下，GTX 1050 或者 RX 560 可达 30fps 。在 1080p 分辨率下，GTX 1050 Ti 或 RX 570 可实现 30fps，GTX 1060 或 RX 590 可实现 60 fps。

Steam页面：网页链接

Epic游戏商城页面：网页链接