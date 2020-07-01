“苹果，请送 Linus Torvalds 一台 ARM 笔记本电脑”

根据外媒 ZDNet 的报道，在刚刚举行的 Linux 基金会开源峰会上，VMware 的首席开源官 Dirk Hohndel 与 Linux 的创造者 Linus Torvalds 展开了内容广泛的对话。

Hohndel 从 Linux kernel 5.8 的版本大小聊起，他想知道这个大版本是否与疫情期间开发人员都在家工作有关。长期远程办公的 Torvalds 认为这只是一个巧合，恰好几组功能同时完成罢了。他还表示这次疫情对 Linux 发展的影响不大，“Linux 社区非常有趣的一件事是，它一直是基于电子邮件和远程的，我们聚在一起的机会很少。”

前段时间我们曾报道过，Linus Torvalds 为自己的设备切换到了 AMD 处理器，现在这台机器上正运行着 Linux kernel 5.8 的第一个候选发行版。Torvalds 表示一度担心风扇噪音问题，但实际上运行效果还不错。在这台自己新配置的计算机上，他的 “'allmodconfig' 测试版本比以前快三倍”。这对 Torvalds 来说很重要，因为他每天要完成 20 至 30 项 pull requests，计算机也需要相当的能力。

近期关于种族和多元化的大讨论也出现在了此次谈话中。Hohndel 说自己发现 VMware 社区和 CNCF 中的黑人贡献者和领导者数量都有大幅增长，但他没在 Linux 中看到这种情况。因此，Hohndel 询问 Torvalds，是否因为 Linux 社区在 30 年前就已存在，种族多元化跟不上一些年轻的社区？

Torvalds 坦承自己 “确实不知道”。多次参加高级 Linux 开发人员聚会后，他发现 Linux 内核开发者多数是白人，也有大量印度和中国人，黑人内核开发者确实只占少数。而对于更广泛的 Linux 开发者，他表示不知情，甚至不知道远端的是人还是人工智能。

也许 “与云相关的程序更有趣”，Torvalds 这样推测那些较新的项目更具有异构开发者社区的原因。“我已经告诉人们，如果他们正在寻找一个新的令人振奋的项目，内核绝不是未来。”从某些方面来看，“内核工作很无聊”，他再次强调。

上一次谈到这样的想法，是 Linus Torvalds 表示自己 “不再是一名程序员”，而是代码管理者和维护者。这些日复一日的维护工作让 Torvalds 感到无聊。

于是，接着此番话茬，Hohndel 抛出 “社区需要考虑代际变革”的话题。Torvalds 也认同，他同时稍微收回了 “内核很无聊”的玩笑话语，表示内核其实没有那么无聊，尤其是对于对底层和硬件交互感兴趣的人来说。只是，“核心人员已经存在了数十年，我们确实正在变老”。

新生代的人们开始从事编程工作，更年长的一些逐渐转变为管理者和维护者，Torvalds 认为是需要下一代来接管，但一大问题是很难找到足够的维护人员。维护者必须时刻待命，对电子邮件及时做出反映，这是挑战性之一。另一方面，长期经验必不可或缺，维护者需要获得足够的信任，这也需要不短的时间。

这个行业的发展速度之快是他们担心的另一个问题，Hohndel 问：“C 程序员是否有可能成为 2030 年代的 COBOL 程序员？” Torvalds 不这么认为，他认为 C 仍然是顶级语言之一，对内核来说，它还是很重要的。

最后，两人对 Torvalds 如何仅在 x86 架构上进行测试展开了讨论。Hohndel 还指出，根据现在苹果将 Mac 换成 ARM 的趋势，CPU 层次结构的格局是否 “会在几年之内改变”。Torvalds 觉得有这个可能，“要找到可用于开发的 ARM 硬件真的非常非常困难。它们确实存在，但目前肯定不是 x86 的真正竞争对手。”

Hohndel：“苹果，如果你在听的话，请送 Linus 一台 ARM 笔记本电脑。”