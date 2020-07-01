浪潮回应英特尔断供：目前经营一切正常

IT之家7月1日消息 据北京商报消息，浪潮就“英特尔断供”一事回应称，目前浪潮的经营一切正常。

IT之家了解到，今日早些时候，浪潮信息盘中一度跌停，浪潮软件跌超1%。有消息称，浪潮信息被加入美国出口管治名单。

对此，英特尔方面此前回应称，英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。