瞄准 5G 提速扩容：澳洲电讯 CEO 将毫米波作为下一阶段部署重点

北京时间 7 月 1 日下午消息 在今日举行的 “GSMA Thrive· 万物生晖主题演讲——- 毫米波论坛”上，澳洲电讯（Telstra）首席执行官安德鲁 · 佩恩（Andrew Penn）概述了该运营商 5G 战略的转变，其下一阶段的部署重点是毫米波，以提高高密集区域的容量和数据速率。

这位高管表示，毫米波将 “给 5G 充电，因为它的带宽允许更大的容量，尤其是在高密集区域，这使之成为高速无线服务的理想选择”。

澳洲电讯于 2019 年 5 月在 3.6GHz 频段上推出了 5G 服务，并于今年 2 月与爱立信和高通开始在 26GHz 频段上进行试验。佩恩表示，目在其 5G 创新中心（5G Innovation Centre）拥有 3 个活跃的测试站点。

它还打算于今年晚些时候在澳大利亚主要的体育场馆之一试用毫米波，以评估其在高容量、高密集环境下的性能：“真实环境下的测试有助于我们了解这项技术是如何工作的，以及如何与整个生态系统环境包括设备、网络和内容进行交互。”

佩恩预计毫米波频谱将在 2021 年初可用，届时澳洲通讯及媒体管理局（ACMA）将举行 26GHz 频谱的拍卖。

Opensignal 的数据显示，商用毫米波 5G 网络的平均下行速率明显高于中低频网络。

佩恩称，澳洲电讯的 5G 服务目前覆盖了 47 个城市的部分地区，超过了 6 月底之前 35 个城市的目标，覆盖范围超过 800 万澳大利亚人。

在新冠肺炎疫情控制期间，该运营商经历了许多服务的使用急剧增加，佩恩指出，许多政府现在认为数字经济提速是经济快速复苏的关键。

由此可见，电信 “无疑是世界上最重要的基础设施。因此，我们的网络质量比以往任何时候都更加重要，这显然包括 5G”。