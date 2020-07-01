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腾讯给老干妈做的广告什么样？视频曝光

2020/7/1 17:50:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 1 日消息 今天贵阳市公安局双龙分局通报，有 3 人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理与腾讯签协议，为了获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。目前这 3 人已被刑拘。

被骗了上千万 腾讯为老干妈做广告视频曝光：全程尬吹

6 月 29 日中国裁判文书网公布的文书显示，原告腾讯向深圳南山区法院提出财产保全申请，请求查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司名下价值人民 1624 万元的财产。

IT之家了解到，2019 年 4 月 26 日，QQ 飞车手游 S 联赛 2019 年春季赛的开幕现场，腾讯互动娱乐事业群 QQ 飞车手游运营总监赵斯鹏也曾宣布，老干妈将成为 QQ 飞车手游 S 联赛最新的行业年度合作伙伴。QQ 飞车手游 S 联赛在 2019 年 4 月以来发布的微博中，基本都会带上微博话题 #老干妈漂移火辣辣 #，整个话题截止目前阅读 1.8 亿，讨论 18.2 万。到了下半年，双方的合作进一步深入。2019 年 10 月 23 日，QQ 飞车中上线了老干妈相关活动，比如登录之后送老干妈合作专属套装——热辣风暴套装（7 天）、完成比赛之后可以获得 “老干妈礼盒”等等。

6 月 30 日下午，老干妈回应称，并没有与腾讯有任何合作，老干妈认为，腾讯公司被骗了。

那么腾讯给老干妈做的广告究竟长什么样子？游戏博主 @玩 Switch 的呆呆兽 剪辑了一些片段，称 “这已经是强行逼着职业选手狂吃 + 尬吹老干妈甚至老干妈烹饪节目这种深度广告合作”，一起来看一下：

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关键词：腾讯老干妈

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