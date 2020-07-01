报告：上半年全球 App 营收 500 亿美元，同比增长 23.4%

北京时间 7 月 1 日下午消息，据国外媒体报道，调研公司 Sensor Tower 今日发布报告称，在截至 6 月 30 日的 2020 年上半年，全球消费者在 App Store 和 Google Play 应用商店内的开支总额达到了 501 亿美元，与 2019 年同期的 406 亿美元相比增长 23.4%。

相比之下，2019 年上半年的营收较 2018 年同期增长了 20%。报告指出，今年上半年的营收增长，在一定程度上受到了新冠病毒疫情的影响，许多消费者拥有了更多的空闲时间。

全球移动 App 营收和下载量

报告显示，今年上半年苹果 App Store 应用商店通过应用内购买、订阅、付费应用和游戏创造了 328 亿美元的收入，较 2019 年上半年的 263 亿美元增长了 24.7%。相比之下，Google Play 应用商店同期收入为 173 亿美元，较 2019 年上半年的 143 亿美元增长了 21%。

今年上半年，交友应用 Tinder 仍是收入最高的非游戏类 App，在两大应用商店内创造了 4.33 亿美元的收入，与 2019 年上半年的 5.32 亿美元相比下降约 19%。报告称，营收下滑可能是疫情造成的，或是因为用户消费行为的改变，或是因为 Tinder 在今年 4 月向所有用户免费开放了付费功能 Passport。

排名第二的是 YouTube，上半年收入为 4.31 亿美元。字节跳动旗下 TikTok 排名第三，收入为 4.21 亿美元。今年早些时候，TikTok（包括中国国内的抖音）曾打破下载纪录，如今全球下载量已超过 20 亿次。此外，腾讯视频和 Netflix 分别位居非游戏类 App 第 4 位和第 5 位。

据估计，2020 年上半年首次 App 安装量（first-time app install）达到了 715 亿次，同比增长 26.1%。其中，苹果 App Store 应用商店占 183 亿次，与 2019 年同期的 149 亿次相比增长 22.8%。

相比之下，Google Play 应用商店为 532 亿次，与 2019 年同期的 418 亿次相比增长 27.3%。

无论在 App Store，还是 Google Play 应用商店内，TikTok 都是下载量最高的非游戏类 App，上半年的安装量达到了 6.26 亿次（其中包括中国市场的 iOS 版抖音）。WhatsApp 和 Zoom 分别位居第二和第三位，而 Facebook 和 Instagram 分列第四和第五位。

全球移动游戏（手游）营收和下载量

2020 年上半年，人们对手机游戏的兴趣激增，在一定程度上是受到了疫情的影响。上半年，全球手机游戏开支同比增长了 21.2%，在 App Store 和 Google Play 营收商店中创造了 366 亿美元的收入。其中，App Store 游戏开支同比增长 22.7%，达到 222 亿美元。Google Play 游戏开支达到 144 亿美元，同比增长 19%。

腾讯旗下的《绝地求生》手游（PUBG Mobile）在 2020 年上半年超越了《王者荣耀》，成为了收入最高的移动游戏。上半年，该游戏在 App Store 和 Google Play 两大营收商店内的收入为 13 亿美元。

《王者荣耀》收入排名第二，除第三方 Android 应用商店外，上半年在全球范围内获得了约 10 亿美元的收入，同比增长 24.5%。这意味着，这两款游戏在今年上半年为腾讯创造了逾 20 亿美元的收入。

此外，《Monster Strike》位居第三，上半年创造了 6.32 亿美元的收入。《Roblox》和《Coin Master》分别位居第 4 位和第 5 位。近期，《Roblox》自发布以来的总收入超过了 15 亿美元，而《Coin Master》总收入也在接近 10 亿美元的里程碑（自 2016 年推出以来，总收入约为 7.8 亿美元）。

2020 年上半年，新手机游戏下载量呈上升趋势。报告显示，全球 App Store 和 Google Play 的首次安装总量为 285 亿次，与 2019 年同期的 200 亿次相比增长了 42.5%。其中，Google Play 的下载量增长了近 1.5 倍，同比增长 46.2%，达到 228 亿次。而 App Store 同比增长 29.5%，下载量达到 57 亿次。

上半年，腾讯《绝地求生》手游（PUBG Mobile）的下载量排名首位，紧随其后的是 Garena 开发的《Free Fire》，而 Ruby 游戏工作室的《Hunter Assassin》、Eyewind Limited 的《Brain Out》和 Playrix 的《Gardenscapes》分别位居第三、第四和第五位。

2020 年第二季度 App 营收和下载量

上述内容只是一份初步的数据，Sensor Tower 很快将发布详细的 2020 年第二季度全球 App 生态系统报告。Sensor Tower 预计，今年第二季度全球消费者的 App 开支将达到 264 亿美元，同比增长 28.8%。

其中大部分收入来自 App Store，预计为 172 亿美元，同比增长 29.3%。而 Google Play 收入同比增长 27.8%，总计约 92 亿美元。

第二季度全球新应用下载量约为 378 亿次，同比增长 31.7%。其中，App Store 下载量同比增长 23%，达到 91 亿次；而 Google Play 下载量增长 34.7%，达到 287 亿次。

由于疫情对用户行为造成了影响，与过去相比，今年的 App 收入和下载量环比涨幅都超出了以往。今年第二季度，消费者开支比第一季度提高了约 11%，而 2019 年同期涨幅仅为 1.4%。此外，今年第二季度的下载量环比也增长了 12%，而 2019 年同期仅增长 2.5%。