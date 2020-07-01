Facebook 与广告主谈崩，400 多家品牌的广告将从平台上撤下

北京时间 7 月 1 日晚间消息，据国外媒体报道，由于谈判失败，包括可口可乐和星巴克在内的 400 多家品牌的广告将于当地时间周三从 Facebook 上消失。

到目前为止，包括联合利华、Verizon、可口可乐、福特、阿迪达斯、惠普、星巴克、宝洁和本田等大型企业在内的 160 余家企业都宣布暂停在 Facebook 上投放广告。

知情人士今日称，为了安抚广告主，包括 Facebook 负责全球营销解决方案的副总裁卡罗琳 · 埃弗森（Carolyn Everson）在内的高管，在当地时间周二与广告主至少举行了两场电话会议。

但遗憾的是，这些高管没有就他们将如何处理仇恨言论提供新的细节。取而代之的是，他们给出了 Facebook 最近的新闻稿，让参加电话会议的广告主感到沮丧，他们认为这些计划还不够深入。

一家大型广告公司的一位高管称：“他们（Facebook）根本不采取行动。”Facebook 一发言人周二晚些时候称，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）已同意与抵制活动的组织方会面。

事实上，对于 Facebook 而言，抵制不太可能产生重大的财务影响。有数据显示，在 2019 年 700 亿美元的年营收中，Facebook 上排名前 100 位的品牌仅贡献了 6%。Facebook 去年曾表示，其前 100 名广告主在广告总收入中所占比例不到 20%。

到目前为止，广告主的抵制已导致 Facebook 市值蒸发 560 亿美元。上周五，Facebook 股价一度下挫 8%，但周二又回升了 3%。今年到目前为，Facebook 股价上涨了 8%。