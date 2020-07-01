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英国反垄断机构建议出台严厉法规：遏制谷歌和 Facebook

2020/7/1 19:38:21来源：新浪科技作者：友亚责编：西瓜/实习评论：

北京时间 7 月 1 日晚间消息，据国外媒体报道，在对数字广告市场进行了长达一年的审查后，英国竞争监管机构 “竞争与市场管理局”（CMA）周三呼吁政府出台更严厉的新规，以遏制 Facebook 和谷歌的市场地位。

CMA 今日称，该机构正建议出台一项新的监管制度，并拥有执法权力，以尝试并开放数字广告市场的竞争。CMA 表示：“现有法律不适合进行有效监管，应建立一项新的有利于竞争的监管制度。”。

毫无疑问，这一建议直指谷歌和 Facebook，这两家公司控制着英国 80% 的在线广告市场。

CMA CEO 安德里亚 · 科塞利（Andrea Coscelli）在一份声明中称：“通过市场研究，我们知道了谷歌和 Facebook 等主要在线平台是如何运营的，以及它们是如何利用数字广告来推动其商业模式的。”

“我们发现，令人担忧的是，如果这些公司的市场力量得不到控制，个人和企业都会蒙受损失。人们将继续交出更多不必要的个人数据，缺乏竞争可能意味着在线购买的商品和服务价格更高，我们可能错过下一个创新数字平台可能带来的裨益。”

CMA 希望出台一个可执行的行为准则，禁止 “剥削性或排他性行为”。该机构还希望迫使谷歌与竞争对手的搜索引擎共享数据，并迫使 Facebook 让竞争对手更容易在其平台上运营。此外，CMA 还希望赋予监管部门分拆这些公司的权力，如果这些平台认为存在垄断行为。

科塞利说：“我们向政府提出的明确建议是，建立一个新的有利于竞争的监管制度，以解决我们已经确定的担忧，并监管一个对我们的生活至关重要的行业。”

对此，谷歌和 Facebook 尚未发表评论。

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关键词：Facebook谷歌

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