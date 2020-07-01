英特尔：为参加奥运会的 5 万多名运动员提供人生辅导等服务

IT之家 7 月 1 日消息 根据英特尔官方的消息，英特尔将与国际奥林匹克委员会（IOC）合作，为参加奥运会的 5 万多名运动员提供人生辅导、规划指导、技能学习和职业发展方面的服务，一直延续到推迟至明年举办的东京奥运会。
IT之家了解到，英特尔所提供的这些服务是国际奥委会官方运动员支持项目 Athlete365 的重要组成部分。这项新计划是英特尔践行 “支持奥运选手和奥运希望之星”这一承诺的直接成果，将帮助运动员努力克服新冠肺炎疫情带来的影响。
英特尔为运动员提供的服务：
英特尔员工指导服务：英特尔提供的独家指导服务来自经验丰富的英特尔员工，他们具有丰富的技术和非技术背景，可帮助运动员在退役后顺利过渡到下一个人生阶段，从而把握重要成长机会。英特尔正在与国际奥委会合作，扩大导师的范围，将国际奥委会的工作人员和经验丰富的奥林匹克运动员纳入其中。包括英特尔队成员在内的运动员将能够与他们的导师一起制定退役后的人生规划，并学习有用的个人和专业技能。
运动员网络研讨会系列：今天，奥运会冠军、英特尔员工 Ashton Eaton，以及英特尔公司市场营销集团副总裁兼全球奥运项目办公室总经理 Rick Echevarria 也将参加到国际奥委会的运动员网络研讨会系列中来。Eaton 将介绍自己是如何从一名奥林匹克运动员过渡到英特尔员工的身份，以及奥运会选手的身份如何帮助他从事技术职业。
知识拓展开发：英特尔将其员工课程推广到到奥林匹克社区，并由经验丰富的英特尔员工授课。这些课程专门针对运动员受众进行了精心设计和内容策划，从而为运动员们培养一些未来各行各业发展中最需要、最基本的技能。此外，通过在领英上访问从商业、技术、公开演讲到品牌课程等相关的内容，运动员可以磨练在当下和未来都至关重要的关键技能。
运动表现心态：运动员将能使用 6 个月的 Headspace Plus，可利用数百种资源用于帮助集中注意力、睡眠、运动等。Headspace 还涵盖了针对恢复、比赛、训练和激励而设计的内容。此外，运动员还可以访问由 EXOS 开发的关于心态和恢复的内容。