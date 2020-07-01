英特尔：为参加奥运会的 5 万多名运动员提供人生辅导等服务

IT之家 7 月 1 日消息 根据英特尔官方的消息，英特尔将与国际奥林匹克委员会（IOC）合作，为参加奥运会的 5 万多名运动员提供人生辅导、规划指导、技能学习和职业发展方面的服务，一直延续到推迟至明年举办的东京奥运会。

IT之家了解到，英特尔所提供的这些服务是国际奥委会官方运动员支持项目 Athlete365 的重要组成部分。这项新计划是英特尔践行 “支持奥运选手和奥运希望之星”这一承诺的直接成果，将帮助运动员努力克服新冠肺炎疫情带来的影响。

英特尔为运动员提供的服务：