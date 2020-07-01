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印度政府发邮件联系中国公司下架应用，微信在当地访问受限

2020/7/1 19:53:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 1 日消息 印度近日对 59 款中国应用程序实施禁令，包括 TikTok、微信和微博、QQ 等热门应用。

据《晚点 LatePost》报道，7 月 1 日凌晨起，TikTok 收到印度政府发来的沟通邮件，随后 Kwai（快手）、ShareIt（茄子快传）等产品的邮箱也相继获信，邮件要求收到邮件的产品断开与印度用户的连接，也就是产品主动下架并停止服务现有用户

但不是所有名单上的产品都收到了邮件，Newsdog、Club Factory、Xender、Apus、欢聚时代旗下 Likee、Bigo 和 IMO 等产品尚未收到上述邮件。

字节跳动的 TikTok、Helo（类似微博的社交应用）、Kwai（快手）已无法在印度的苹果和 Google 应用商店搜索到。但其它被列入名单的应用，包括 ShareIt 以及快手的短视频应用 U Video 一切正常。

报道还称，7 月 1 日，微信、QQ 邮箱都被报服务中断，每次都是部分地区、部分电信运营商网络下不可用，有人断开 Wi-Fi、连上 4G 网络或 VPN 之后又一切正常。

IT之家了解到，今年早些时候，TikTok 下载量突破 20 亿次。值得注意的是，其中超过四分之一（6.11 亿次）来自印度。

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关键词：印度微信抖音

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