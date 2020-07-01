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消息称苹果 iPhone 12 最终装配可能会推迟到 10 月初

2020/7/1 20:22:26来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：西瓜/实习评论：

据 Nikkei Asian Review 的一份新报告称，由于全球健康危机期间工厂停工等问题导致的推迟，苹果的 “iPhone 12”产品批量生产面临四个星期到两个月的延迟

一位消息人士透露：“现在的进展看起来是批量生产方面会推迟数月，但是苹果正在尽一切可能缩短推迟生产的时间。”“某些 iPhone 的最终装配可能会推迟到 10 月初，如果再进一步推迟也不足为奇，因为现在仍在进行大量测试，而且最终设计尚未敲定。”

根据这份报告，苹果一直在努力减少延迟，现在不太可能将 “iPhone 12”的发布推迟到明年，这就是它在 3 月底面临的情况。

这与《华尔街日报》在 4 月底的一份报告一致，该报告称苹果仍计划在 2020 年推出其 “iPhone 12”产品线，但该设备的批量生产将推迟一个月左右。

另一方面，苹果供应商博通认为 2020 款 iPhone 型号将推迟数周，并将在秋季（比平时推迟）发布。

据报道，苹果已要求供应商在 2020 年下半年生产超过 4500 万部 iPhone XR，iPhone 11 和 iPhone SE，以保护免受新 5G iPhone 延迟的影响。

现在业界普遍预计苹果今年将推出四款 “‌iPhone 12‌”机型：一台新的 5.4 英寸机型，两台 6.1 英寸机型和一台 6.7 英寸机型。分析师则预计 6.1 和 5.4 英寸 iPhone 将于 9 月投入量产，而较大尺寸的 6.7 英寸 ‌iPhone ‌的批量生产将由于设计更为复杂而推迟至 10 月。

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关键词：苹果iPhone12

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