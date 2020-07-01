谷歌和 Facebook 回应英国反垄断机构：愿意保持对话

北京时间 7 月 1 日晚间消息，据国外媒体报道，针对英国反垄断机构计划出台新规来遏制大型科技公司的市场地位，谷歌和 Facebook 随后回应称，愿意与英国监管机构保持对话，进行建设性合作。

今日稍早些时候有报道称，在对数字广告市场进行了长达一年的审查后，英国竞争监管机构 “竞争与市场管理局”（CMA）周三呼吁政府出台更严厉的新规，以遏制 Facebook 和谷歌的市场地位。

具体而言，CMA 希望出台一个可执行的行为准则，禁止 “剥削性或排他性行为”。该机构还希望迫使谷歌与竞争对手的搜索引擎共享数据，并迫使 Facebook 让竞争对手更容易在其平台上运营。此外，CMA 还希望赋予监管部门分拆这些公司的权力，如果这些平台认为存在垄断行为。

对此，谷歌英国和爱尔兰市场负责人罗南 · 哈里斯（Ronan Harris）随后称：“数字广告能够帮助企业找到客户，并支持人们熟悉和喜爱的网站。”

“当前，广告主可以在众多相互竞争的平台中进行选择，以提供最有效、最具创新性的广告形式和产品。我们支持有益于个人、企业和社会的监管，我们将继续在这些重要领域与监管机构和政府进行建设性合作，让每个人都能最大限度地利用网络。”

而 Facebook 发言人称，该公司面临着 “来自谷歌、苹果、Snap、Twitter 和亚马逊，以及 TikTok 等新竞争对手的激烈竞争。”

“让人们控制他们的数据是如何收集和使用的，这很重要，这就是为什么我们引入了行业领先工具，让人们控制他们的数据如何被利用。我们还在探索新的方式，人们可以通过我们的‘数据传输项目’（Data Transfer Project）将他们的数据转移到其他服务上。”

“随着英国经济的复苏，对于旨在保护消费者的规定，以及帮助小企业重建的规定，我们期待与英国政府机构保持联系，进行互动。”