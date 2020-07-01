苹果 iOS 14 可以更改默认应用了，这会让它更像安卓吗？

模块化手机好在哪里？它可以自定义组件，随时进行更换和升级，某种意义上来说，这种优势放在软件层面也是一样的。

智能手机的兴起，至少有一半的功劳要算在丰富的 App 生态上。工具、社交、游戏，这些应用承接了人们日常生活中的很多需求，一些手机的基本功能，也有第三方应用可以选，比如桌面、浏览器、音乐播放器等。

安卓对应用的管理比较自由，你可以将很多第三方应用设为默认。苹果的生态相对封闭，虽然 App Store 的生态也很强大，但一些基本功能并不允许随意更改默认应用。

在 iOS 14 中苹果放宽了这个限制，用户可以点击链接修改默认浏览器、点击邮件修改默认的邮件应用。很多人对此还不太满意，为什么只有这两个可以改？我还想要更多。

我们为什么要用第三方应用？

桌面启动器

桌面是手机系统的门面，也是「搞机」的第一步。从最基本的来说，第三方桌面可以支持更改图标包，让你的手机桌面「焕然一新」。不少启动器还提供独特的应用排列方式，极简风、立体风、科幻风。往复杂了说，第三方桌面几乎可以对手机桌面的任何细节进行自定义，比如手势操作、文件夹外观、通知显示、小部件显示等。

Nova Launcher

现在手机系统的自带桌面，很多都不允许随意修改，但在自定义程度上是在不断开放的。从桌面布局到通知栏样式、通知显示方式，都提供了比较丰富的选择。除非一些自带桌面有你无法忍受的硬伤（比如一加桌面至今不能批量整理图标），否则更换第三方桌面没有太大必要。

一加桌面

浏览器

第三方浏览器的可选项是比较多的，Chrome、UC 浏览器、QQ 浏览器，还有小而美的夸克、Alook（iOS 专属）等。它们有的主打省流量、简洁，有的强调保护隐私，很多人选择浏览器也会把全平台支持考虑进去。

夸克浏览器

现在的手机基本都出厂自带浏览器，跳转更方便，基本功能也都能满足。对于厂商来说浏览器也是自己掌握的流量入口之一，可以推送自家产品的广告等。当然上面说的几个大厂浏览器功能都比较完善了，很多人的账号、书签、使用习惯都在那里，所以手机厂商对于默认浏览器的设置也没有限制太严，基本都允许修改。

关于浏览器的默认搜索引擎也有激烈的竞争，因为这也是一个巨大的流量入口。为了将 Google 搜索作为 Safari 浏览器的默认搜索引擎，Google 公司每年要花费数十亿美元。搜狗也曾把浏览器、搜索，外加一个输入法，作为自己的三级火箭。

Safari 浏览器

语音助手

手机的语音助手都基本做到了系统层，不能随意更改，不过 Google Assistant 是可以作为独立应用安装的。它也是目前最强大的语音助手之一，可以帮你记录事项、控制智能家居、发短信、放音乐、搜索天气路线等。一些手机是允许你修改语音助手的，当然自带的响应和联动会更好。

Google Assistant

音乐播放器

音乐平台现在争的都是资源，苹果这边的问题主要是 Siri 和 HomePod 还是只能和 Apple Music 捆绑，换用其它平台的话使用起来比较繁琐。

安卓这边的情况不太一样，歌曲版权资源被分割在几大平台，很多用户会同时装几个音乐播放器。如果你要在一个应用里播放所有歌曲，只能下载到本地，用本地播放器，这时候默认应用就比较重要了，可以统一管理、播放歌曲。

Poweramp

视频播放器

本地的视频播放器没那么重要，现在人们的使用习惯基本都是在线播放，偶尔有本地视频，自带的播放器也足够用了。

地图

国内用户在用的地图应用基本就是高德、百度两家，安卓、苹果都允许你跳转到相应的地图中查看路线，过程还算顺畅，当然设置为默认应用的话体验会更好。

厂商为什么要限制默认应用？

近几年手机系统发展的一个趋势是，很多基本功能都开始出厂自带，抢占第三方应用的空间。这样做的理由有很多，首先是统一交互体验，很多人都知道，安卓生态对于第三方应用的管理是十分混乱的，一些应用为了提高活跃度、推广告，会疯狂占据后台、弹通知，造成手机卡顿、耗电。

站在厂商的角度，要给用户统一的体验，最好的方式就是将一些功能做到系统里，或者出厂自带。比如手机管家、输入法，这些应用之前都是第三方提供，而近几年基本都是出厂自带，大多数采用了合作定制的形式。总之在体验上，用户会获得一个更清爽、贴近系统整体风格的应用。

将应用内置到系统里，也能更好地保护隐私。之前第三方应用和手机厂商的关系经常是对立的，在获取数据的过程中会用力过猛。与其把精力耗在攻防战上，不如合作共赢，厂商这几年也更多把隐私开关交还给了用户，统一管理总比之前被动防御要好。

当然很多厂商提供自带应用，更大的原因还是觉得这是一门好生意。每个品牌的用户流量、数据，都是一笔巨大的财富，厂商当然没有理由去放弃，比如音乐、视频就最典型。把用户尽可能留在自己的生态，后续赚钱的方式有很多，你别小看那些系统自带的主题商店、浏览器、金融、短视频应用，只要拥有巨大的用户基数，都足以撑起一个完整的盈利链条。

苹果开放默认应用，并不会更像安卓

最后我还想聊一下苹果开放默认应用的这个行为，很多人会出来吐槽，打脸了、终于不封闭了、越来越像安卓了，但我觉得这次苹果会像很多「晚到」的功能一样，后来居上。

苹果开放默认应用的优势在于，应用之间的跳转会十分便捷，这其实是苹果的历史优势了。举一个简单的例子，微信里看到一个链接，点击用默认浏览器打开，在安卓上的确很自由，选择够多，但体验是不顺畅的，需要多次点击，一不小心还会点到广告，跳转也经常失败。

Android

而苹果放开这个限制后，你会得到与之前 Safari 同等的跳转体验，快且准。放到其它应用也类似，因为这本来就是苹果封闭系统的优势，它会提供严格的规范给第三方应用，实现统一管理，之前只是没有开放而已。

iOS

开放好还是封闭好？这个问题被人争论过无数次了，我认为衡量它的标准还是要看体验如何。安卓代表开放，但造成了混乱，所以厂商开始把一些功能做到了系统里，并加强了对第三方应用的管控。苹果一直是比较封闭，给用户提供保姆级的体验，喜欢的人会觉得舒适，不喜欢的人想要自由，于是苹果逐步变得开放。自带应用再好，也请把选择的权利留给用户。

没什么抄不抄、像不像，两条道路的终点都是给用户提供更好的体验，当然过程中会交错、分开、再交错、再分开 ...... 我们依然拥有自己的选择。