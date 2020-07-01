数据库 Redis 作者辞去项目领导者和维护者职务

Redis 作者 antirez 在博客公布了从 Redis 项目辞职的消息，将不再担任 Redis 项目的领导者和维护者。

antirez 选择将 Redis 交给 Redis 社区打理，并邀请到了两位同事 Yossi Gottlieb 和 Oran Agra 继续维护 Redis 项目。而他将成为 Redis Labs 顾问委员会的一员，会为 Redis 的更多发展可能性输出自己的想法。至于是否还会写代码，antirez 表示自己也不知道，因为目前还没制定好未来的计划。他希望去探索自己的一些爱好，比如写博客，以及最近在做的向大众科普技术概念的视频。

谈及 Redis，antirez 表示为确保它的可用性和可靠性，自己投入了大量时间和精力，他的大部分注意力都花在了查看其他开发者为 Redis 提交的代码上，但 antirez 说到从来没有想过要成为一名软件维护者。而现在他越来越多地被要求做这方面的工作，被一个变得如此重要的项目所创造的环境所要求，只能少一点表达自己，多一点维护项目。

antirez 也认同这的确正是 Redis 现在所需要的，但这并不是他所想做的事情。他表示在过去的几年里，已经把自己累得够呛了。

antirez 认为写代码是一种自我表达的方式，他所写的代码是一种艺术品，而不仅仅是为了完成目标而造出有用的东西——当然他认为自己写的东西也是有用的，但这只是打造艺术品过程中的副产物。他的首要目标是做出一些在某种程度上是美的东西。

antirez 说到，从本质上来讲，他宁愿以一个糟糕的艺术家身份而不是一名好程序员被别人记住。