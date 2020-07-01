KDE 社区迁移至 Gitlab

2019 年 11 月，KDE 社区宣布计划迁移至 Gitlab。目前，它已正式完成迁移计划的第一阶段，并加入了 GitLab 的开源计划。

KDE 是一个国际性的自由软件社区，拥有一系列跨平台应用程序。它最著名的产品 Plasma 桌面是许多 Linux 发行版的默认桌面环境。这个社区共同创建和维护了 200 多个应用程序和不计其数的插件，还包括 1000 多个存储库、80 多个 Qt 框架，以及超过 2600 个项目。

KDE e.V 主席 Aleix Pol 表示，降低门槛、简化贡献者的工作是选择 Gitlab 的主要原因。他还认为，“使项目贡献者轻松参与的测试和交付方式无疑将成为我们生态系统的转折点。”

在迁移过程中，KDE 面临的最大挑战是要处理的巨大数据量，以及如何将其集成到众多工具中。因此，KDE 决定分阶段进行迁移，分别处理不同的数据类型。他们还创建了自定义工具，用于迁移中的批量更新。

KDE 的整个迁移计划大致如下：

阶段 1：代码托管和审核

阶段 2：CI

阶段 3：开发人员的任务管理

现在 KDE 仅完成了第一阶段的迁移任务。除了解决数据的迁移问题外，接下来，团队和成员权限管理方式也面临变动，开发者和贡献者可能需要花时间来适应新的变化。