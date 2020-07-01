还原时代原声，AI 修复老北京再次火爆！网友：有内味儿了

凭借 AI 修复老北京影像火爆 B 站的 Up 主大谷兄，今天又来带我们玩穿越了！

这次是 1929 年的老北京，除了 AI 上色、补帧、扩大分辨率外，还百分百还原了时代原声，老北京的味儿太足了！

人头攒动，熙熙攘攘，有赚吆喝的、看热闹的、闲聊的，老北京集市好不热闹。

▲大鼓、笛子、四胡、三弦，手艺人的一曲《打新春》，有内味了。

▲盲人 "爵士" 乐队

原来理发最低不是 5 块，还有 2 块的！

▲听他们聊天，网友表示想看相声了。

师傅：疼不疼？

小伙：不疼。我还不哭呢外带着。

小伙：这个头好，剃得不疼，剃不好，真疼，剃好了咱还找你去。

师傅：唉

......

如果精神小伙穿越到现在，会不会是一位优秀的 Up 主？

▲精神小伙理发记

溢出屏幕的开心劲儿，看来发型很满意。在我们这年代都不用理，用不了几年就能天然形成 [傲娇]

吃饭还能这么热闹吗？我们现在都是隔着两米！

▲惊现 “地摊经济”

3min 的珍贵影像资料，可谓真真切切地感受了老北京九十年前的生活状态。虽然看起来物质生活不是很富裕，但隔着屏幕都是感受到那时候人们的欢乐。准确的来说，这段影像记录的是 1927-1929 年的老北京，出自南卡罗莱纳大学影像库馆藏胶片。

另外，这段影像修复视频依然出自 B 站 Up 主大谷之手，此前他曾用 AI 修复过 1920-1927 年的一段老北京影像，在 B 站爆火，视频点击量超过了 200 万，还受到了央视新闻的报道。不过，从影像的修复效果过来看，显然这次在去噪和着色方面处理的更好，而且还是自带原声的影像资料。

这次的修复作品是与央视新闻联合发布的，视频上传不到 30min，在 B 站就收获了 30 多万的播放量，弹幕更是爆屏。

最后，奉上完整视频，一起来感受老京城生活：

AI 修复是如何实现的？

据大谷介绍，这部修复作品采用了新的 AI 技术 DeepRemaster。与此前相比，它在上色、补帧、分辨率方面都有更出色的表现。这项技术的研发者是日本建筑大学的 Satoshi Iizuka 和和早稻田大学的 Edgar Simo-Serra。他们的论文还被计算机图形学顶会 SIGG2019 收录。

论文地址：http://iizuka.cs.tsukuba.ac.jp/projects/remastering/en/index.html

我们知道以前的影像资料一般都是黑白的，而且像素、质量比较低。如果修复的话，需要提高分辨率、去除噪声和增强对比度的处理。基于这些任务，作者中提出了一个 DeepRemaster 模型。

它基于时间卷积神经网络，在视频上训练注意力机制（Source-Reference），这种注意力机制可以处理任意数量的彩色图像，同时不需要对长视频进行分割，因此保持时间的一致性。经过定量分析表明，DeepRemaster 的模型性能可以随着视频长度和彩色图像的增加而提高，远优于现有的修复模型。

DeepRemater 模型的内部架构

在模型 Input 端输入黑白图像，经过时间卷积网络的预处理和 Source-Reference 注意力机制的深度训练后，可以结合任意数量的彩色图像来生成最终的色度信道。在这一过程中，Source-Reference 注意力机制允许模型再给视频上色时，参考彩色图像（Reference Images）中的相似区域。

基于递归的卷积神经网络，在传播信息时，通常是逐帧传播，不能进行并行处理，并形成依赖关系。因此，在参考彩色图像时，图像会反复重新开始，这样时间上的相关性就会丢失。而基于 Source-Reference 注意力机制的卷积神经网络在处理任何帧时能够并行使用所有的参考信息。

以下是 DeepRemaster 修复的效果图：（右侧为参考彩色图像）

修复方法比较

Zhang、Yu 和 Vondrick 等人曾对世界经典电影和和 Youtube 视频进行 AI 修复试验，结果取得了不出的效果。作者为验证 DeepMaster 的修复性能，与之进行了对比。

首先是与 Zhang、Yu 的比较。作者从 Youtube 的 300 视频数据集中随机抽取了一段 8M 视频作为修复目标，其中所用到参考彩色图像，取自源视频，并每隔 60 帧截取一次。

噪声处理：从修复结果来看，当前的方法在去噪处理方面，显然优势明显。第一列为存在噪声瑕疵的原图像，前两种几乎没有对齐进行修复，第四列可以看到在高保真的状态下，噪声被处理的很好，与第四列真实图像几乎没有差异。

着色处理：图中第一列为原始图像，后三列为不同方法的处理着色处理结果，最后一列为参考彩色图形。可以看出第三列的颜色处理与第四列几乎无差异。因此，基于 Source-Reference 注意力机制的模型着色效果更好。

另外，作者将 Zhang 和 Vondrick 的修复方法结合，并进行了比较。上部图像为参考彩色图像，分别对第 5、85、302 帧的图像进行了修复，结果可以看出目前的方法在着色效果上更好。