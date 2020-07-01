公众号又双叒改版了，微信究竟是怎么想的？

微信公众号的功能又更新了。

本周，「点赞」重新出现在公众号文章底部，该功能曾于 2018 年底微信 7.0 版本下线。此外，微信还在「点赞」旁边新增了「分享」按钮，二者与「在看」并列，组合成推荐文章的「三连排」操作。

过去半年，这种大大小小的变化与迭代已经成为微信公众号的常态。

今年以来，微信将公众号推文的时间线打乱，采用智能排序。同时，微信还在紧锣密度地灰度各种视频功能，比如在订阅列表内新增视频入口，上线视频赞赏，视频原创转载等等。

微信公众号的改版多少会引发一些争论。提到乱序推荐，有用户就认为公众号越来越像信息流产品，有创作者就担忧这可能造成粉丝看不到自己的推文，导致公众号流量下滑。

乱序智能推荐，也是迄今为止，微信公众平台反馈声音最大的一个改动。在这个时间节点上，微信为什么要对公众号进行大刀阔斧的改变？在这些变化背后，微信又是怎么思考的？

公众号文章页，点赞功能重新上线，增加分享按钮

不合时宜的时间排序

近年来，外界对微信公众号最大的质疑，莫过于用户时间被各类视频内容抢占，公众号文章打开率持续走低，流量下滑。

针对这一质疑，微信公众平台相关负责人明确表示，「过去一年，我们整体的流量是上升的，在内部看来，上升的幅度还不小。」

尽管公众号流量整体上涨，还是有不少创作者抱怨，涨粉速度变慢了，似乎一些文章的打开率和点击率都掉了很多。这是为什么？

如今，微信日活超过 10 亿，每个用户都在微信里形成了多种关系链。关系链复杂导致的结果之一是用户发朋友圈的压力会变大，甚至连分享一篇文章都会更加谨慎。

而公众号是一个去中心化的产品，微信没有为公众号提供直接的流量入口，公众号涨粉的核心要素就是社交分享。用户的分享行为减少了，相应地公众号涨粉速率就会受到影响。

如何让公众号内容能更有效地传播？微信必须在公众号的内容推荐机制上动刀子。包括乱序推荐、相关阅读、发现公众号在内，微信目前测试的这些功能其实都是在解决这个问题。

微信公众平台相关负责人表示，智能排序算是一个很大胆的改动，实践过后，团队发现用户更喜欢进入公众号消息列表，也更愿意往下滑动浏览文章。

按照时间顺位的推荐机制为什么不合时宜了？该负责人解释，严格的时间排序下，用户在订阅号消息列表中看到的文章，多数是自己完全不读的账号，而他们常读的公号卡片，则容易被错过。

常读意味着什么？它代表用户在某个时段内对一类内容，或者是一个公号感兴趣的行为。

用户与公众号发生关系的动作是关注。当用户点击关注你的公众号时，只能代表那个时候的他，喜欢那个时候你推送的内容，并不意味着未来他会一直喜欢你的文章。

考虑到不同阶段用户感兴趣的内容可能是不同的，因此常读用户数比关注数，更能反应用户与公众号之间变化的关系。微信公众平台相关负责人表示，「一段变化的关系才是最好的」。

该负责人强调，「我们会把常读用户数当作非常核心，非常重要的指标。很多创作者可能会忽略这个数值。常读用户数才约等于一个公众号真正的流量。」

针对一些创作者通过「求在看」、「求星标」的方式，来应对乱序推荐后公众号流量下滑的风险，该负责人解释，这些做法可能没什么效果，因为星标和在看代表过去，公众号的算法不会拿过去作为现在的参考。

此前，极客公园（ID：geekpark）曾报道微信推出公众号的乱序推荐。一位业内人士表示，阅读不只有时间一个维度，对好内容的定义也不能过于单一，微信正在与时俱进地改善这些问题。

微信公众号的视频内容呈现页面

有了视频号，还做公众号视频？

很多人对微信公众号有个刻板印象，认为公众号是一个图文内容平台，甚至一些创作者也会选择在公众号上发图文内容，然后在别的平台发视频内容。

这其中有一定的历史原因，微信公众号在起始阶段，的确是以图文创作者为主力军的内容平台。随着短视频的兴起，公众号也并没有及时针对视频内容的创作进行功能更新。

此前，微信公众号只支持 20Mb 大小的视频上传，更大体量的视频内容平台会建议通过腾讯视频上传之后加载链接。有些创作者为了在公众号呈现自己的视频内容，不得不制作一些动图放在文章里。

时下，微信也上线了视频号。不少人就有疑惑，已经有视频号了，微信公众号为什么还要补齐视频能力？二者的关系是什么？

微信公众号相关负责人表示，这两件事情本身没有竞争关系，关于微信公众号的视频能力，「我们的考虑，一是用户有视频内容的消费需求，二是我们需要释放创作者在视频上的创作能力，两者该如何通过微信公众平台结合起来。」

自今年 2 月以来，从灰度测试订阅号的视频入口，优化视频页面上线「观看更多」、视频专辑、视频赞赏等功能，微信公众号的视频能力几乎每个月都有更新。

在不久前的微信版本更新中，公众号已经可以支持视频的倍速播放，上传视频最大可以支持到 2G，最高分辨率达到 1080p。

微信方面表示，未来要做的事情，第一个重点是今年要把盘子做大，让以前很多不怎么看订阅号的人喜欢上阅读这样的内容。第二个重点是丰富内容形态，包括视频、音频、漫画等等。

随着用户对内容多样性的需求增加，摆在微信面前的问题是，怎么与时俱进地满足用户需求。这个问题则分为两点，一是，如何让公众号的内容池丰富起来；二是，如何更好地将这些内容与用户连接起来。

在内容的连接性上，微信公众号今年还推出了专辑功能。该功能会将碎片内容结构化，可以让用户在一个具有连续阅读、主题阅读的场景下进行内容消费。微信公众平台相关负责人说，「我们希望一篇有价值的内容，被用户看到的时间可以越来越长」。

微信正在集中思考如何给用户创造更合适的内容阅读环境。对这个体量庞大的通讯产品而言，如何利用其生态的内在特性，选择合适的方式呈现优质内容，这是挑战，也是微信一次与时俱进的自我革新。