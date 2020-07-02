很好却不够香！微软官方免费数据恢复工具体验

日常工作中，常会遇到文件误删除或者磁盘被意外格式化的情况。如果数据不是很重要，通常我们的选择都是先下载一款恢复软件手工恢复一下。当然正如你所知道的，这些软件并不免费，而且通常价格不菲！

日前微软在其应用商店，上架了一款免费版数据恢复工具，可以恢复被意外删除的文件。到底好不好用呢？小编做了一番测试。

微软官方推出的免费数据恢复工

1.下载与安装

打开 Win10 应用商店，搜索 “Windows File Recovery”，或者直接点击下方链接，即可进入下载页面。如果是首次安装，页面上还会出现一个 “获取”按钮，如果之前已经安装过，那么这里会变为 “安装 / 打开”。





首次安装时请点击 “获取”按钮

下载过程暂且不表，总之一切按提示即可。最后点击面板上的 “启动”按钮，即可看到 Windows File Recovery 的真容，竟然是——一块黑漆漆的命令提示符。没错！这就是微软此次为我们提供的工具，一款免费的命令行数据恢复软件。

这就是传说中的 “免费数据恢复软件”，意外吧！

2.支持本地磁盘恢复

Windows File Recovery 支持多种文件系统（比如 NTFS、exFAT、FAT、ReFS），可对多种文件格式（比如照片、视频、文档等等）进行恢复。比方说你可以用它恢复 HDD（硬盘）上的已删除文件，或者恢复闪存（如 U 盘、内存卡）、SSD（固态硬盘）上的已删除文件。不过由于 SSD 的特殊机理，通常成功恢复的机率会低一些，这一点也是和其他数据恢复软件一致的。

3. 具体用法

Windows File Recovery 支持三种恢复模式，分别是：普通、分段（segment mode）、签名（signature mode），各模式使用场景如下：

1） 普通模式：用于最近删除过的文件恢复，支持文件格式为 NTFS；

2） 分段模式（segment mode）：用于恢复已删除一段时间的文件，或者对已经格式化过的磁盘执行恢复操作；

3） 签名模式（signature mode）：针对 FAT、exFAT、ReFS 等文件系统恢复，此外如果其他恢复模式不顺利，也可用这个模式试一试；

接下来是命令语法：winfr [被删文件所在盘符] [恢复文件对应盘符] [/ 开关] 文件详细路径

举例来说：我们要将 E:\test\下一个名为 “太平洋 . txt”的文件找回来，具体命令就是：winfr e: d: /n \test\太平洋 . txt。

恢复过程视文件多少而定，通常会有几秒或几分钟时间。命令完成后，将在目标磁盘上建立一个恢复文件夹（自动建立），所有恢复文件会被放置到这里。此外软件还会在恢复完毕后生成一份恢复报告，当然你也可以选择不生成！

恢复进行中……

除了上面这种最普通的指定文件名恢复外，Winfr 还支持 * 通配符，具体使用也和其他命令行一致。比方说从 “图片”文件夹中将 jpeg 和 png 照片恢复到 E：盘，对应命令就是：

winfr C: E: /n \Users\<username>\Pictures\*.JPEG /n \Users\>username>\Pictures\*.PNG

下面是恢复整个文件夹的方法，注意千万不要忘记文件夹末尾的反斜杠（\）：

winfr C: E: /n \Users\ \Documents\

恢复结果

除此之外，为便于用户掌握，微软还专门提供了一个命令说明网页，以便新手熟悉。网址是：https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4538642/windows-10-restore-lost-files，感兴趣的童鞋不妨点进来看一看，非常全面，可以翻译为中文。

微软提供的说明页面，很详细地介绍了各参数的使用方法

写在最后

总体来说，和其他数据恢复软件一样，Windows File Recovery 也提供了类似的恢复功能。由于自带多种恢复模式，相比传统的制式化软件更灵活。当然万变不离其宗，任何一款恢复工具都不能保证 100% 恢复成功。要想增加恢复成功率，就要减少不必要的磁盘操作，直至恢复正常为止。

当然有啥说啥，和市面上品类繁多的恢复软件相比，Windows File Recovery 这种全命令行模式的确有些拉门槛。除了要求使用者具备一部分数据恢复常识外，还要对 Windows 命令行也有一定了解。因此它的使用对象，其实是企业IT管理员而非普通用户。此外该工具仅支持本地文件恢复（如 U 盘、硬盘、移动硬盘等），如果是网络共享文件夹就无能为力了！

Windows File Recovery